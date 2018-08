Ada Colau acusa a Ciudadanos de "incendiar las calles" por sumarse a la retirada de lazos amarillos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha hecho un llamamiento a la "calma, la responsabilidad y aplicar el sentido común" en la polémica por los lazos amarillos y ha acusado a Ciudadanos de "incendiar las calles".

En declaraciones a los periodistas, la primera tras su regreso de sus vacaciones estivales, la alcaldesa ha defendido que "desde la política tenemos que contribuir a que no haya incidentes, tenemos que contribuir a la serenidad y la responsabilidad".

"Los lazos son un hecho de libertad de expresión, la gente puede llevar, colgar lazos o pancartas, pero lo que nos tenemos que preguntar son las causas y buscar soluciones políticas a esta situación de excepcionalidad política como es la colgada masiva de lazos", ha dicho la alcaldesa.

Tras llamar al "sentido común", Colau ha reconocido que "a nadie le gusta que el espacio público esté monopolizado por un color o una expresión política, pero eso está amparado por la libertad de expresión".

Ha pedido "a partidos como Ciudadanos que no vengan a incendiar las calles, porque está claro que una vez que hemos echado al PP y entre todos hemos rebajado la situación de conflicto y hemos empezado a hablar de diálogo, Ciudadanos ha encontrado que no tenía ningún papel porque vive del conflicto en Cataluña y busca crearlo en vez de calmar las aguas".

"A Ciudadanos les exijo que sean responsables y no vengan a caldear conflictos donde no los hay", ha pedido la alcaldesa, que ha confesado que ha sentido "vergüenza del papel de Ciudadanos", al que ha vuelto a pedir "responsabilidad, calma y sentido común".

Colau ha condenado cualquier tipo de agresión: "sea del color que sea todos la condenamos, no las toleraremos y ninguna agresión puede quedar impune".

La alcaldesa también ha pedido que no se pongan lazos de plástico en bosques y parques de la ciudad "porque no es bueno medioambientalmente", pero ha reconocido que si hay una colgada masiva de lazos es porque "hay gente en la cárcel, que yo creo, como la mayoría de catalanes, que no deberían estar en prisión porque es una situación exagerada".