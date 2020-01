Los acusados de la patronal madrileña se enfrentan ante el juez por el presunto fraude de los cursos

Este jueves entraban en los juzgados trece detenidos y Alfonso Tezanos. Era vocal de la patronal madirleña y está acusado de una presunta estafa de desviar subvenciones destinadas a los cursos de formación.

Tendrán que declarar ante el juez sobre un posible agujero de más 15 millones de euros. Mientras tanto, en la patronal madrileña, Arturo Fernández se defiendía ante la acusación.

La auditoría señala que, directivos ajenos a estos cursos, recibieron salarios que superaron los 200.000 euros. Una polémica, en plena campaña electoral a la presidencia.

Precisamente Fernández ha señalado directamente a su oponente, Hilario Alfaro, de liderar en la sombra una campaña de desprestigio. Y lo ha hecho explícitamente: "¡Qué no me toque las narices!" ha dicho, "¿Qué quién está detrás? que se lo pregunte al señor Alfaro". Arturo Fernández no descarta llevar el caso a los tribunales.