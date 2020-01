Ábalos sobre su reunión con Delcy Rodríguez: "Encantado de comerme los marrones si resuelvo"

El ministro de Transportes y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado no sentirse víctima de la situación creada por su reunión con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ha respondido a quienes consideran que se ha comido "un marrón": "Encantado de comerme los marrones si puedo resolver".

Ábalos, que ha respondido sin parase a hablar con los periodistas, al preguntarle si se siente víctima de todo lo que ha generado ese encuentro, ha respondido categóricamente: "No, en absoluto". Dice que "yo no he pagado ningún pato porque tengo un compromiso con este país, un compromiso con la paz y la democracia y con la comunidad internacional". Ha añadido que a él nunca se le verá en ninguna batalla contra la convivencia, ya sea nacional o internacional.

Respecto a las exigencias de grupos parlamentarios como Vox para que dé explicaciones en el Congreso, ha asegurado que él respeta mucho esa cámara, que lo ha hecho toda su vida y que siempre ha dado explicaciones: "Me habría gustado que algunos que se aprovechan de esto, también lo hubieran hecho. La libertad es lo que tiene".

El ministro Ábalos acompañaba a la vicepresidenta primera del Gobierno,, que inauguraba un Memorial en homenaje a los deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos de concentración y a todas las víctimas españolas del nazismo. El acto suponía la reaparición de Abalos en la agenda oficial del Gobierno desde su entrevista en el programa 'El Objetivo' de La Sexta, centrada en su polémico encuentro en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre el que la prensa tuvo oportunidad de preguntarle en diversas ocasiones la semana anterior.