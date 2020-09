A la ministra de Defensa, Margarita Robles, no le gusta que el rey Juan Carlos esté en Emiratos Árabes

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha declarado que "no me gusta que el rey emérito esté en Emiratos Árabes, creo que no es el sitio más adecuado para estar". Sin embargo, añade que "si hubiera algún tipo de responsabilidades y tuviera que acudir a los tribunales, pues el rey Juan Carlos, como cualquier ciudadano tendría que acudir".

El 3 de agosto de 2020, la Casa del Rey publicó que don Juan Carlos había decidio abandonar España ante la repercusión de "ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada". Dos semanas después, tras muchas especulaciones, comunicó que se encontraba en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.

Su salida de España se produjo después de divulgarse informaciones que le relacionaban con el cobro de comisiones en el contrato del AVE a La Meca (Arabia Saudí) y otras revelaciones realizadas por su antigua amiga Corinna Larsen. Asuntos que están sometidos a investigación judicial. En el caso de don Juan Carlos, la fiscalía del Tribunal Supremo es la que estudia si tiene que ser investigado.