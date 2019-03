Unas 2.000 personas piden en Madrid un referéndum sobre la monarquía

Alrededor de 2.000 personas se han manifiestado en el centro de Madrid, convocadas por la Junta Estatal Republicana (JER), que congrega a diversos partidos y organizaciones republicanas, exigiendo un referéndum para que la ciudadanía elija entre monarquía y república tras la abdicación del Rey.

La manifestación, que ha comenzado en la Plaza de Cibeles de Madrid y tiene previsto concluir en la Puerta del Sol, está encabezada por una gran pancarta que lleva el lema "Referéndum por un proceso constituyente, ¡Ya!", detrás de la cual se sitúan algunos de los representantes de los partidos y organizaciones de la Junta, entre ellos el líder de IU, Cayo Lara y el coportavoz federal de EQUO, Juantxo López de Uralde.

Durante la marcha, que transcurre de manera tranquila, se escucharon gritos como "Sí, sí, sí, queremos decidir", "Los Borbones, a las elecciones", "No hay dos sin tres, República otra vez", entre otras. Los asistentes a la marcha, que gritan de forma insistente "¡Viva la República!", concluirán su recorrido en la Puerta del Sol de Madrid, donde se celebrará una asamblea ciudadana que, según los organizadores, dará seguimiento al trabajo que comenzó el pasado lunes tras la concentración convocada para reclamar un referéndum.

Además otros movimientos ciudadanos como Democracia Real Ya y el Movimiento 15M participan en la marcha. Los asistentes han acudido con banderas republicanas, así como de las juventudes comunistas y se entonan consignas como: 'Si, sí, sí, queremos decidir'; 'Juan Carlos acelera, que llega la tercera'; 'Que no, que no, que no nos representan'.

No obstante, el barómetro como el de TNS Demoscopia para Antena 3 Noticias revela que dos de cada tres españoles cree que la abdicación se ha realizado en un momento oportuno y el 60% apoya la proclamación del Príncipe Felipe como nuevo rey.

Manifestaciones también en Valencia, Pamplona, Santiago y Murcia

Las marchas se han repetido en otras capitales españolas. En Valencia, una manifestación recorrió el centro de la ciudad para pedir el referéndum repitiendo también el grito "Los Borbones, a las elecciones". Algunos portaban fots del Príncipe boca abajo y banderas republicanas.

En Santiago de Compostela se han concentrado unas 1.000 personas, entre las que se encontraban miembros de diferentes organizaciones políticas, como AGE --Anova y Esquerda Unida--, el PCPE, así como también el BNG y Nós-UP. Xosé Manuel Beiras, ha pedido que "se abra un proceso constituyente que pueda desembocar" en una "república gallega".

Manifestaciones también en Murcia, donde las marchas han sido menores, y en Pamplona, que el pasado jueves se convirtió en la primera capital de provincia que pedía formalmente mediante una iniciativa dle Parlamento la convocatoria de una consulta.