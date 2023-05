Las mejores anécdotas que han pasado en las elecciones municipales y autonómicas

En cuestión de días se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas 2023, por lo que la lucha política se encuentra en su punto álgido en unos comicios que sembrarán el reparto previo de formaciones de cara a los generales de diciembre. En este artículo rebajaremos la tensión subyacente a los reproches y las polémicas repasando algunos de los mejores momentos que nos han dejado los líderes y candidatos políticos durante la campaña electoral.

Las "Ganas" de Ayuso

Comenzaremos con el lema que acompaña la propaganda electoral del Partido Popular en la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz Ayuso al frente de la misma. Todos lo conocemos ya, pues se trata de las «Ganas» con las que la presidenta madrileña y candidata a reelección anuncia con doble sentido la voluntad de hacer realidad algo y de salir victorioso en las elecciones. El dato curioso en este caso es la colaboración de la misma Ayuso con el famoso 'tiktoker' madrileño Mario Agui, de 20 años.

"Ah, ya te la sabes", reaccionó la presidenta de la Comunidad de Madrid tras la entrevista que hizo para el medio 'esDiario' en la Puerta del Sol cuando Mario Agui le propuso grabar un vídeo bailando su spot electoral. Y así lo consiguió el joven 'tiktoker', que en tan solo una semana ha alcanzado las 3 millones de visualizaciones en la red social con el divertido vídeo en el que la política no esconde timidez para bailar 'Madrid con ganas'.

Pedro Sánchez bromea con el Interrail

Si este 'tiktok' no pasa inadvertido, lo que le mostramos a continuación resulta cuanto menos chistoso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encontraba en un acto de campaña al que había acudido un grupo de jóvenes con los que tuvo contacto en primera persona. Tal fue el nivel de cercanía que el líder socialista le restó seriedad a los minutos posteriores al mitin, pues se acercó a los adolescentes que querían hacerse una fotografía con él y les dijo: "A coger el Interrail este verano, ¿eh?".

El vídeo fue difundido por la propia cuenta oficial del PSOE en TikTok, y en él se ve como Pedro Sánchez incita en un tono de broma a los jóvenes para que se acojan a la medida aprobada hace apenas semanas que permite a los mismos disfrutar de viajes por Europa al 50% para este verano.

Abascal y el niño que le pide firmar una bandera

Otro 'momentazo' de estas elecciones municipales y autonómicas lo protagonizó Santiago Abascal, el líder del partido Vox, con un niño que le pidió que firmase una bandera de España. El menor le pide con entusiasmo que aparezca su nombre en la bandera española que tiene en su mano, pero Abascal rechaza hacerlo por una irónica razón. "La bandera de España es muy grande y yo soy muy pequeño", dice el líder de Vox. Sin embargo, el mismo le dice afectuosamente que en cualquier caso puede echarse una foto con él, por lo que busca a su padre y acaba sacándose una imagen con el pequeño diciendo: "Yo no firmo banderas".

Jaume Martí y su versión del 'Balck or White'

Los spots electorales, como ya hemos visto en la campaña de Ayuso en Madrid, resulta a veces curiosa y anecdótica en unos comicios. Este 28M no podía ser menos, pues hay partidos que desean no pasar desapercibidos con el toque musical. El candidato de Junts por Tivissa a la alcaldía de Barcelona, Jaume Martí, no ha dudado en darle un poco de diversión a su formación y ha sorprendido a todos con una versión del clásico 'Black or White' de Michael Jackson. El político catalán incluso se convierte en una estrella de videoclip disfrazado de rapero, con gafas de sol, cadenas doradas y gorra mientras canta: "Junts som millors, pensa en el futur", que viene a decirnos "Juntos somos mejores, piensa en el futuro".