Feijóo promete escuelas infantiles gratis y acusa a Sánchez de ser "cautivo" de Bildu

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a recuperar "el poder de las mayorías" para no avergonzarse del poder de EH Bildu, del que el presidente del Gobierno Pedro "Sánchez es cautivo". Además, ha prometido la gratuidad de las escuelas infantiles si llega a la Moncloa.

Así se ha referido en un mitin en Zaragoza en el tercer día de campaña. Feijóo ha lanzado una propuesta ya de cara a las elecciones generales. Si llega a La Moncloa se compromete a ayudar a las comunidades autónomas a que puedan conseguir la gratuidad en las escuelas infantiles.

"Mañana es el día de todas las familias y vamos a defender para las familias mayoritarias, monoparentales y numerosas la gratuidad de las escuelas infantiles en toda España", ha anunciado.

Su objetivo es replicar el modelo que aplicó en Galicia como presidente de la Xunta.

Recuperar el poder de las mayorías

Feijóo ha vuelto a aludir a la presencia de asesinos y etarras en las listas de EH Bildu. Recalca que "para derogar el sanchismo no vale con amagar", sino que solo sirve "actuar con determinación".

"Los candidatos de Sánchez merecen la derrota"

"Ningún candidato de Sánchez lo ha hecho, por tanto son lo mismo, votan lo mismo. Los candidatos de Sánchez merecen la derrota", ha dicho.

Feijóo ha llamado a recuperar "el poder de las mayorías para no tener que avergonzarnos como españoles del poder de Bildu" porque "no nos representa". "Sus candidatos no representan la dignidad, la decencia y la honestidad de los españoles", ha asegurado.

Por ello, ha defendido que necesitan "todo el voto". En esta línea, el líder del PP se ha dirigido a aquellos "que no han votado al PP aunque quieran que gobierne el partido". "Si quiere que gobierne el PP vote al PP y ya está y ya lo arreglamos, lo solucionamos rápido, pero esto de 'vótame a mí porque quiero que gobierne el PP pero no soy el PP', esto es una cosa un poco extraña", ha exclamado sin mencionar a Vox.

"Bildu no nos representa"

Ante más de 1.000 simpatizantes, Alberto Núñez Feijóo ha retado de nuevo a los barones del PSOE a rebelarse contra Pedro Sánchez, "el cautivo de Bildu" que "arrastra a toda la nación". El líder del PP ha pedido parar los "desmanes" del actual Gobierno, ya que considera que ninguno ha actuado en consecuencia de sus palabras.

En su propósito de recuperar estas mayorías, ha pedido el voto "a los socialistas avergonzados", aquellos que "no se reconocen en el sanchismo y que siguen pensando que lo mejor en los partidos es la centralidad". "Os garantizo que mientras me mantengáis como presidente del partido, voy a seguir construyendo un PP centrado y moderado", ha afirmado.

Feijóo replica a Sánchez

Feijóo aseguró el sábado que lo indecente no es que EH Bildu lleve etarras y condenados por asesinato en sus listas, sino que es que el PSOE pacte y gobierne con ellos. "Lo indecente es que tú, Sánchez, pactes con ellos, gobiernes con ellos y sometas el futuro de España a ellos, eso es lo indecente", afirmó.

"No vamos a titubear nunca, entre Bildu y libertad, libertad. Entre terroristas y las víctimas, las víctimas. Entre indignación y dignidad, dignidad", ha concluido.