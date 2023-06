Robles, sobre Feijóo: "Está dejando la alcaldía de Barcelona en manos de Puigdemont"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, será la 'número 4' del PSOE por Madrid para las elecciones generales. Ella asegura que tiene un "compromiso personal" con el presidente Pedro Sánchez, aunque se muestra prudente al hablar de las listas electorales: "Es el Comité Federal quién tiene que decidir las listas". Dicho Comité se reunirá este sábado 10 de junio.

Robles, que ha sido entrevistada en el programa de 'Espejo Público' de Antena 3, ha comentado la actualidad política de cara a las elecciones generales del 23J. "Veo que Feijóo ha dicho que hay que apoyar al partido de Puigdemont, de Junts para la alcaldía de Barcelona. Fíjese lo terrible que es", asegura.

"Si eso se lleva adelante es que me siento escandalizada, porque Feijóo que siempre da lecciones, está dejando la alcaldía de Barcelona en manos del partido del partido de Puigdemont", explica durante la entrevista.

La ministra de Defensa considera que Alberto Núñez Feijóo "es alguien que no puede ser presidente" de España, en parte, por "las contradicciones permanentes". En cuanto a los anuncios del líder del PP de suprimir el Ministerio de Igualdad o de derogar la ley trans, lo ha achacado a que el candidato popular está en campaña y ha puesto de relieve que está en una "contradicción permanente en lo que hace y en lo que dice".

También ha defendido la celebración de debates electorales de cara al 23 de julio porque el Gobierno "tiene que explicar lo que ha pasado". "¿Qué tiene que decir Feijóo si solo ha dicho una cosa y lo contrario?".

¿Fin de Podemos? Robles evita pronunciarse

¿Da usted por amortizado a Podemos, prácticamente ya por terminado a Podemos como dice Calviño?, le preguntaban a Margarita Robles, quién ha evitado responder a la pregunta asegurando que ella no habla de otros partidos políticos.

"A mi no me gusta hablar de otras fuerzas políticas. He sido muy crítica con actuaciones concretas de Podemos, lo saben, pero yo no quiero hablar de Podemos", declara. "Yo quiero hablar de que el único proyecto viable y sólido es, desde una perspectiva que comprende a España, es el proyecto del Partido Socialista", añade, defendiendo el voto al PSOE en plena precampaña electoral.

Explica que dentro de cada coalición gestionarán sus problemas "si se pelean entre ellos, quién sobrevive en esta lucha". "Cada coalición, sabrá sus problemas internos y se pelean entre unos y otros y si se me permite la expresión, a ver quién sobrevive en esta lucha".