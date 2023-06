El PSOE califica de "retroceso" los pactos de las derechas y PP defiende la libertad de los territorios para negociar

Pedro Sánchez ha estado en Tenerife este sábado y allí ha vuelto a poner en evidencia los pactos entre PP y Vox. A su juicio, el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, y el dirigente de Vox, Santiago Abascal, son lo mismo y por eso los españoles tienen que volver a votar al PSOE.

El candidato socialista ha pedido no subestimar "el poder de destrucción y de retroceso" de los acuerdos entre ambas formaciones, ya que a su juicio "son un puente al pasado". "Se crean áreas libres, como dicen ellos, del colectivo LGTBI, se quitan banderas LGTBI de las fachadas de ayuntamientos, acuerdan que no se hagan concentraciones de repulsa contra la violencia machista, se dice que no existe la violencia machista o se cambian las concejalías de igualdad por concejalías de familias, como si fueran contrapuestos los términos de igualdad y de familia", ha mencionado Sánchez en referencia a los acuerdos políticos entre PP y Vox en regiones como Valencia o Aragón tras las elecciones municipales y autonómicas del 28M.

El PP habla de "libertad" en cada territorio

Por otro lado, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que, si Sánchez sigue gobernando, "la integridad territorial" del país "está en juego y amenazada". Preguntado por el criterio para los pactos en las distintas instituciones, el político ha dejado claro que los territorios son libres para negociar siempre y cuando no traicionen los ideales populares. "La clave está en asegurar la gobernabilidad en las instituciones", ha insistido.

Sobre los pactos con el PP también se ha pronunciado este sábado el líder de Vox. En su primer gran acto de precampaña celebrado en Madrid, Abascal se ha referido a las negociaciones en Extremadura y su negativa a apoyar a la candidata María Guardiola.

"La lista más votada es la socialista y los que han quedado en segunda posición y pueden construir una mayoría alternativa nos insultan y nos demonizan, como lo ha hecho la izquierda. Nos dicen que tenemos que regalarles los votos. ¡Bájense ustedes del burro!", ha advertido.