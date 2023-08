El PNV no descarta una repetición electoral porque las negociaciones "son endiabladas"

Los partidos están cerrando los apoyos de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo. El candidato socialista es quien más papeletas puede tener para ocupar la Moncloa tras la falta de apoyos del PP. Sánchez dijo que no tendríamos una repetición electoral pese a los ajustados resultados. Sin embargo, el PNV no descarta la repetición ya que las negociaciones con Madrid "son endiabladas". Así lo ha comentado el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia.

Considera que "básicamente estamos en manos de Junts, que tampoco ha despejado lo que va a hacer de cara a la constitución de la Mesa del Congreso". Lo ha enunciado en una entrevista a Onda Vasca. "Yo, sinceramente, sin saber demasiado, no descarto que uno de los escenarios que pueda suceder sea repetición electoral, que no me gustaría", agregaba el alcalde.

Goia ha mencionado a Junts per Cat, que es clave de cara a la constitución del la Mesa del Congreso y la investidura. Son la llave para la gobernabilidad. Sin embargo, este miércoles Carles Puigdemont ha declarado que "esto no va ni de la Mesa ni de investidura". Pide "hechos comprobables" al PSOE.

Las negativas del PNV a Alberto Núñez Feijóo

Vox dijo hace días que apoyaría al Partido Popular sin necesidad de entrar en el gobierno, una renuncia que dejaría la investidura de Feijóo en manos del PNV. Necesitaría que los nacionalistas vascos pasen del 'no', a votar 'sí', para salir investido como Presidente en primera votación. Eso, o una abstención de Junts en la segunda.

Sin embargo, el PNV volvió a cerrar la puerta a esta posibilidad. La formación de Andoni Ortuzar recordó en redes que ya el 24 de julio, después de las elecciones generales, el Euzkadi Buru Batzar, la Ejecutiva del PNV, "fijó su posición con meridiana claridad" en contra de las conversaciones para investir a Núñez Feijóo.

"Ante el intento de algunos actores políticos y mediáticos, tanto en Euskadi como en España, de construir una realidad alternativa, estimamos oportuno y conveniente refrescar su memoria", destacó el PNV.