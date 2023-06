Pedro Sánchez carga contra quienes dicen que quiere ser el Secretario General de la OTAN: "Todo es un bulo"

"Todo es un bulo", así de tajante ha rechazado Pedro Sánchez el rumor que apunta a que una vez abandone Moncloa podría ocupar la próxima silla de la Secretaría General de la OTAN. El presidente del Gobierno ha reprochado a los medios de comunicación que "han vertido horas de de tertulia de radio o incluso páginas diciendo que es así" que "no van a usar el mismo espacio para desmentir este bulo".

Defiende Sánchez que ese "bulo" es un prueba más de la necesidad de "debatir" en democracia. "Dicen que quiero ser el Secretario General de la OTAN porque quieren justificar que he adelantado las elecciones porque me quiero buscar una salida personal, que solamente pienso en mí, que no pienso en la sociedad española y por tanto esa es la alternativa. Todo es un bulo."

Estas declaraciones las ha realizado en la rueda de prensa posterior al encuentro con el primer ministro sueco, Ulf Kristerrson, y después de haber lanzado a primera hora de este lunes una propuesta de 6 cara a cara con el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo.

Sánchez justifica su propuesta "porque democracia es debatir, porque democracia es conocer los proyectos políticos de las distintas fuerzas que se presentan , contrastar esos proyectos políticos y además hacerlo en base a argumentos, a datos, a información y no en base a mentiras bulos y descalificación".

En medio de la comparecencia el presidente conoció la primera reacción del PP a su propuesta. Borja Sémper, portavoz de campaña de los populares ha calificado la idea de "excentricidad" a lo que Sánchez contestó: "Debatir nunca es una excentricidad, es una obligación, un deber de todo demócrata porque insisto, lo que está en juego es muy importante, tenemos que clarificar la dirección que toma el país durante los próximos 4 años."

La propuesta tampoco ha gustado a la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz ha criticado lo que interpreta como una vuelta al bipartidismo y que Pedro Sánchez tampoco ha querido negar del todo: "Evidentemente, la vicepresidenta segunda tiene ese elemento de valoración, yo lo he dicho también, los debates van a ser cara a cara y también van a ser debates que reconozcan la realidad del multipartidismo, pero no podemos esconder una obviedad, no porque lo diga yo, es que lo dicen los españoles y es que los dos únicos candidatos a la presidencia del gobierno son el señor Feijóo o el señor Sánchez".

¿Y la presidencia de España del Consejo de la UE?

"No hay ningún riesgo", "no hay problema" es el sentir común tanto del presidente español Pedro Sánchez como del primer ministro sueco a la hora de zanjar dudas sobre si la convocatoria electoral del próximo 23J supone una grieta en los trabajos de la próxima presidencia del Consejo de la UE que le corresponde a España.

"No hay ningún riesgo de que no se puedan cumplir con todos los objetivos que nos habíamos marcado previamente a la convocatoria de elecciones en esta presidencia. Es más, hay otros países que han celebrado también elecciones en medio de su presidencia y no ha pasado nada" ha dicho Sánchez.