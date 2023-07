El líder de Desokupa se viste con uniforme militar y con una pistola de juguete para avisar: "La lona no se toca"

La Plataforma Desokupa prosigue en su empeño de tener presencia en la precampaña electoral y si hace dos días desplegaba una lona gigante en una céntrica calle madrileña con el siguiente mensaje: "Tu a Marruecos, Desokupa a la Moncloa" ahora ha publicado en sus redes sociales nuevo contenido con el que trata de mantener vivo el debate.

Daniel Esteve, "cabecilla" de Desokupa ha publicado dos vídeos en uno aparece vestido con uniforme militar y con un arma de juguete ha apelado a sus seguidores: "Españoles, ante el acoso y derribo de las fuerzas podemitas invasoras que están acechando nuestra lona no veo otro lugar y otro momento que convocaros a todos.La lona no se toca, la defenderemos con nuestra vida". El vídeo acaba con la imagen de Esteve disparando al aire la pistola de juguete.

En otro documento publicado comenta los disturbios que han copado la actualidad francesa de las últimas jornadas y denuncia: "Creo que en España estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Sí que es verdad y os digo una cosa, no es ni una fantasmada... Yo he visto patrullas vecinales francesas que se están organizando porque obviamente como te digo se están metiendo en manada a violar a sus mujeres. Aquí esto me costaría la vida ya os lo digo y si esto llega aquí a España, Dios no lo quiera, pienso ser uno de los cabecillas, uno de los organizadores, del Ejército de la calle...llamarlo como queráis porque lo voy a ser. Y te digo una cosa, no voy a salir con un palo, no voy a salir con un palo. Y si tengo que morir, moriré en la calle defendiendo a mi país" para después añadir "espero que las urnas echen a estos tíos de por vida y que le demos armas a nuestro ejército a nuestra policía y que se cierren las fronteras."

Estos vídeos de Desokupa llegan justo cuando el PSOE ha pedido ante la JEC que se retire la lona que "incita al odio y a la discriminación" además de tratarse de "un acto de campaña electoral realizado por quien no puede realizarlo, y no del mero ejercicio del derecho de libertad de expresión y de crítica".

Aseveran los socialistas que esta acción parece una actuación de la empresa "como una pantalla jurídica para realizar estas acciones en representación de una ideología o colectivos organizados, con fondos opacos destinados a realmente intervenir en la campaña, y sin personalidad jurídica como tal, no organizados en forma de asociaciones ni de partidos políticos que exigen unas normas de transparencia y control". Y citan directamente el artículo 50.5 de la Loreg, que, según la JEC, añade el PSOE, tiene como objetivo "evitar que mediante personas jurídicas formalmente ajenas a los candidatos o a las formaciones políticas concurrentes a las elecciones, se puedan salvar las limitaciones que en materia de campaña o de financiación electorales recoge el ordenamiento electoral".