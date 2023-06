La gente y la economía protagonizan la precampaña del 23J: "Quiero hacer buenas políticas para las familias"

Todavía quedan dos semanas para que empiece oficialmente la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 23J. Sin embargo, todos los candidatos han lanzado ya sus primeras propuestas y han aprovechado esta jornada de precampaña para protagonizar actos electorales.

Feijóo se centra en las familias

Este domingo el Partido Popular se ha centrado en las familias. Desde Salamanca, Alberto Núñez Feijóo ha desgranado sus propuestas en materia de fomento de la natalidad, conciliación y educación. El dirigente 'popular' ha prometido reforzar los servicios de reproducción asistida, aumentar la prestación por hijo a cargo y bonificar a las empresas que contraten a madre trabajadoras de forma indefinida, entre otros.

"No puede haber nadie en España que no tenga un hijo o una hija por un problema económico"

Para conciliar mejor, Feijóo ha asegurado que concederá un permiso de 5 días al año para cuidar a los hijos o un banco de horas que los empleados pueden administrar libremente. Además, ha propuesto que la educación entre los 0 y los 3 años sea gratuita para todos los niños del país, así como garantizar la escolarización de alumnos de educación especial.

"Frente a los intentos de politizar a las familias, yo quiero hacer buenas políticas para las familias, que es exactamente lo contrario", ha dicho Feijóo.

Tras citar sus medidas, ha advertido que tener un hijo no puede convertirse en "un lujo": "No puede haber nadie en España que no tenga un hijo o una hija por un problema económico".

Yolanda Díaz defiende su cheque de 1000 euros

Yolanda Díaz ha centrado su discurso en la gente y en cómo les está afectando la situación económica. Es por eso que ha insistido en su propuesta de dar un cheque de 1000 euros para aquellos que lo están pasando mal, un bono de emergencia para los hogares más afectados por la subida de las cuotas hipotecarias.

"Para la gente que lo está pasando mal a costa del impuesto de las grandes fortunas, de esos que se están forrando en la actualidad"

"Un cheque de 1000 euros para la gente que lo está pasando mal a costa del impuesto de las grandes fortunas, de esos que se están forrando en la actualidad", ha señalado la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar.

Según la ministra de Trabajo, este ingreso irá destinado a los que están sufriendo el coste de la vida, ya que asegura que para las familias humildes es actualmente imposible asumir el precio la cesta de la compra o el alquiler.

Díaz también ha abogado por reducir la jornada laboral basándose en el ejemplo europeo: "Queremos ser europeos en algo fundamental, que es salir del trabajo una hora antes para poder hacer lo que nos dé la gana", ha comentado.

Calviño advierte de un posible gobierno de PP y Vox

Por su parte, Nadia Calviño, que espera seguir al frente de la cartera de Economía tras las elecciones del 23 de julio, ha pedido un cara a cara con quien vaya a liderar esta materia en el PP. Además, ha aprovechado la ocasión para alertar de las posibles consecuencias de un posible pacto entre 'populares' y Vox.

"Es fundamental no volver atrás. Un gobierno de PP y Vox supondría un frenazo de estos fondos (fondos europeos) porque hay unos compromisos que se interrumpirían si un nuevo gobierno cambiara el rumbo y empezara a derogar", ha advertido la vicepresidenta primera y ministra de Economía.

Pedro Sánchez defiende las más de 200 leyes que su Gobierno ha sacado adelante

En una nueva entrevista, Pedro Sánchez ha defendido este domingo su política económica y todo lo conseguido hasta ahora. "¿Las vamos a echar por tierra? Merecemos cuatro años más para que se consoliden definitivamente y sean absolutamente incuestionables, incluso para aquellos que con pactos infames las están poniendo en cuestión", ha expresado el presidente del Gobierno en una entrevista al medio 'infoLibre'.

"La ultraderecha verbaliza aquello que la derecha piensa y no se atreve a decir"

"Cuando hablamos de las 200 leyes que hemos puesto en pie desde el Gobierno de coalición progresista, tenemos que hablar de 200 peleas que hemos tenido que dar para que salieran adelante", ha defendido Sánchez antes de exponer algunas de ellas, como la ley de eutanasia, la nueva ley del aborto, la reforma laboral o la de las pensiones.

Asimismo, en línea con las declaraciones de Calviño, ha manifestado que no hay diferencia entre derecha y ultraderecha, en alusión a PP y Vox: "La ultraderecha verbaliza aquello que la derecha piensa y no se atreve a decir", ha dicho Sánchez antes de incidir en que "las fuerzas progresistas tienen el deber de advertir sobre las consecuencias de un Gobierno de Feijóo con Abascal. Es un deber de servicio público".