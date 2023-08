Garriga niega una crisis interna en Vox tras los portazos de Espinosa y Steegman: "Es nuestro mejor momento"

Este viernes, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que no existe crisis interna en su partido tras la reciente renuncia de Iván Espinosa de los Monteros, que permanecerá como afiliado, y el rechazo de Juan Luis Steegman a ser su sustituto. El que fuera líder de la formación en Cataluña ha acusado a los medios de comunicación de organizar una campaña de "demonización y burda manipulación" contra los de Santiago Abascal, en "un intento más" de enterrarlos.

"Desterremos la teoría de crisis, facciones y ficciones del terror", ha expresado Garriga en una entrevista en RNE, donde ha incidido en que "Vox está en su mejor momento" desde sus orígenes y "más fuerte que nunca", ya que "cogobierna" con el Partido Popular en las comunidades autónomas de Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón, así como en "más de 100 municipios". Asimismo, ha aseverado que "se ha consolidado como la tercera fuerza" política.

Garriga niega una crisis en Vox y asegura que "sigue fuerte"

El catalán ha puesto en valor el rendimiento del partido a pesar del "intento de enterrar a Vox con fabulaciones de terror, manipulando mensajes y activando una campaña para que Vox esté callado". "Vox sigue fuerte, dejen de ver cosas donde no las hay", ha enfatizado.

En este sentido, ha remarcado que Espinosa "no ha abandonado" la formación y continúa siendo un "activo crucial", insistiendo en las razones personales y familiares que alegó el ya ex portavoz de Vox en el Congreso, rechazando las teorías de los medios que indican que "el ala dura de Vox forzó su salida".

Según Garriga, estas informaciones de la prensa aparecen porque el partido de Abascal "está siendo muy incómodo" porque "ha venido para saquear el panorama político". Sin embargo, ha señalado a aquellos que están "teledirigiendo esta campaña de acoso, manipulación mentiras y derribo" que no van a lograr su cometido.

"No vamos a dar ni un paso atrás a pesar de los intentos de demonización, estigmatización y arrinconamiento hacia el tablero", ha recalcado, tras lo que ha insistido en que Vox "está más fuerte que nunca", ahora que están "haciendo valer" su importancia a través de los gobiernos autonómicos.

Vox advierte a Feijóo por Junts

El secretario general también ha hablado sobre las negociaciones para poder investir al líder del PP. Garriga ha trasladado a los de Alberto Núñez Feijóo que Junts per Catalunya, con Carles Puigdemont al frente, no es un socio posible y no apoyarán "ninguna ecuación donde esté el separatismo".

Así, Garriga se ha preguntado "cómo se puede validar a interlocutores que lo único que han hecho históricamente es saquear las arcas del Estado y poner en jaque los cimientos de la Constitución". Por este motivo, se ha mostrado "radicalmente" en contra de que los 'populares' abran diálogo con los independentistas para la constitución de la Mesa del Congreso, que tiene lugar el 17 de agosto.

"Lo único que hay que hablar para pedirles es que comuniquen el día y la hora en la que va a llegar el señor Puigdemont para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y nuestro sistema judicial pueda acudir, detenerle y meterle en prisión", ha sentenciado el catalán.

En cuanto a la constitución de la Mesa, el secretario general ha reclamado la presencia de Vox en ella para asegurar que el Congreso sea "neutral" y no esté bajo el control de "socialistas, separatistas y filoterroristas" que "han secuestrado la voz del pueblo".