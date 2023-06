Feijóo reivindica sus pactos: "Lecciones de pacto no vamos a recibir"

Lejos de evitar hablar de los pactos de su partido con Vox, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ahora los reivindica frente a los del PSOE con Podemos, Esquerra y Bildu. Justo este martes ha estado en Valencia, donde ha estado con Carlos Mazón, de quien Feijóo ha hablado en varias ocasiones, haciendo referencia a que "gobernaremos para todos, como va a hacer Mazón".

Feijóo ha querido reivindicar sus pactos: "lecciones de pacto no vamos a recibir ninguna", dice al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. que utilizaría los acuerdos con Abascal para desacreditar al líder del PP de cara a las elecciones generales. De esta manera, el líder del PP avisa al jefe del Ejecutivo que no le servirá su estrategia de meter "miedo" con los pactos del PP y Vox y "demonizar" esos acuerdos cuando, según recalca, Pedro Sánchez abanderó el "pacto Frankenstein" con Podemos, ERC y Bildu. También deja claro que, en esos pactos con la formación de Santiago Abascal, el PP no renunciará a sus principios pero "respetará el deseo de cambio de los españoles".

"Eso sí que es un pacto inédito en la Unión Europea", ha dicho el presidente de los populares, para dejar claro que es una estrategia que no "le va a servir" a Sánchez y que el PP no va a recibir "ninguna" lección sobre pactos.

En su intervención, Feijóo también ha criticado que el jefe del Ejecutivo se dedique a "meter miedo" con los fondos europeos y haya llegado a decir que España perderá ese dinero si gobierna el PP, algo que considera un "disparate" que, según ha dicho, ya ha corregido la Comisión Europea.

Además, ha dicho que Sánchez y el PSOE tienen "miedo" a la campaña 'Verano azul' del PP debido a que temen que los españoles vuelvan a marcar de azul el mapa de España en las elecciones generales. "Un poco de humor en esta España malhumorada y tensa no viene mal", ha confesado, para señalar que el PP ha buscado introducir "algo de ilusión y algo positivo" cuando hay que ir a "votar con 40 grados".