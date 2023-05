La estrategia que estaría diseñando Pedro Sánchez de cara al 23J para evitar un PSOE "descabezado" en algunos territorios

La portavoz socialista, María Jesús Montero, confirmaba los rumores dejando la puerta abierta a que algunos de los barones socialistas derrotados en las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 28M puedan figurar en la que presente el PSOE de cara al 23J.

Los focos se encienden primero sobre Guillermo Fernández Vara que tras anunciar la noche electoral su intención de dejar a un lado la vida política y recuperar su plaza como médico forense, ahora da un paso atrás y asegura que va a intentar gobernar Extremadura. "Lo que no voy a hacer es abandonar el barco en mitad de una campaña electoral" justifica. Niega que le hayan ofrecido entrar en las listas del PSOE de cara a las elecciones generales: "No, no, no...eso no entra dentro de mis previsiones" asegura.

Pero las declaraciones previas de María Jesús Montero ya generaban teorías al respecto y una de ellas es que formaría parte de una estrategia para silenciar el posible ruido interno. El valenciano Ximo Puig sí confirma que se lo han ofrecido aunque él lo descarta y dice que la propuesta no vino de fuentes directas.

A la vista de estos movimientos, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ya se ha pronunciado asegurando que "veremos negociaciones impúdicas en puestos de listas electorales y por ofertas que solo sirven para apuntalar relatos ante las malas expectativas".

En el apartado de descartados aparece el nombre de Nadia Calviño, la vicepresidenta primera ya ha confirmado que no aparecerá en esas listas aunque su nombre sonaba como número dos, pero descartada ella entra ahora en las quinielas la ministra de Defensa Margarita Robles que ya ocupó ese mismo puesto en 2016.

Se tienen que dar prisa ya que el plazo finaliza el próximo 9 de junio y ese mismo fin de semana el Comité Federal las tendrá que ratificar.