Discrepancias por el voto por correo entre PP y PSOE: "manipulaciones" que "socavan la confianza de la gente"

Las elecciones generales del 23J están a la vuelta de la esquina. Son unos comicios decisivos y precisamente este jueves es el último día para solicitar el voto por correo. Podrían llegar a ser 3 millones de personas las que voten así, aunque es algo que está provocando cierta controversia, incluso entre los partidos políticos. Por su parte, Correos ha tenido que reforzar la plantilla con casi 20.000 trabajadores más, pero aún así están desbordados. Las colas en las oficinas han sido interminables y se espera que en esta última jornada lo vuelvan a ser.

Este asunto también ha entrado en la campaña, y lo ha hecho con polémica. Se cuestiona si todos los ciudadanos podrán ejercerlo debido al colapso que ha habido. Mientras que Alberto Núñez Feijóo ha pedido a los carteros que repartan todos los votos con independencia de sus jefes, Pedro Sánchez critica esas palabras y acusa al líder de la oposición de socavar la confianza en las instituciones. Correos ha asegurado que el voto está garantizado.

Feijóo se compromete a pagar las horas extra a los carteros

En el transcurso de su campaña para las generales, Alberto Núñez Feijóo insistía este miércoles en Murcia en pedir "el voto útil"para "evitar a Vox" en un futuro gobierno, a la vez que hacía un llamamiento a los carteros ante los retrasos que se están produciendo en el reparto del voto por correo: "le pido a los carteros de España, con los que he trabajado de los mejores años de mi vida, que trabajen al máximo, que trabajen mañana, tarde y noche". También hacía una promesa: "me comprometo a que si no les pagan las horas extraordinarias, en el primer Consejo de Ministros le pagaré las horas extraordinarias a todos los carteros de España".

Sánchez acusa a Feijóo de manipular y socavar la confianza en las instituciones

Tras las palabras de Feijóo llegó la reacción de Sánchez. El líder de los populares acusa Alberto Núñez Feijóo de manipular y socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones por sus declaraciones sobre Correos. Enmarca las palabras de Feijóo en las "manipulaciones" que, a su juicio, ha venido desplegando el PP a lo largo de la legislatura. Aún así, ha admitido que no conocía las declaraciones de Feijóo, y señala que a lo largo de los últimos años ha sufrido una oposición basada en mentiras, manipulaciones y maldades.

De esta manera, sitúa las palabras del líder del PP en las "manipulaciones" que "socavan la confianza de la gente en las instituciones".