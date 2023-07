El candidato de Sumar por Andalucía se niega a mirar a la diputada de Vox durante el debate de Canal Sur

En el único debate a cuatro de la televisión andaluza, Francisco Sierra, el candidato de Sumar, se ha negado a mirar a la cara a la representante de Vox, Rocío de Meer. Los hechos han ocurrido este martes por la noche, coincidiendo con las horas de más audiencia de la televisión andaluza.

El debate, al que estaban invitadas todas las formaciones políticas de Andalucía, contaba con la presencia de Juan Bravo por el PP, Luis Planas por el PSOE, Rocío de Meer por VOX y Francisco Sierra por Sumar.

Durante el desarrollo del debate, la tensión entre las dos formaciones estaba muy presente, ya que cada vez la candidata de Vox hablaba, Sierra se negaba a mirarle a la cara o contestarle. Un gesto que fue reprochado en varias ocasiones por Rocío de Meer, pidiéndole respeto hacía ella y su formación.

La representante de Vox afirmaba durante el debate que "este es el respeto que tienen desde Sumar a los españoles y a las mujeres, un respeto nulo". A lo que el candidato de sumar respondía con la misma indiferencia con la que había actuado durante todo el debate.

El papel de cada candidato durante el debate

Francisco Sierra: el candidato de sumar era el más desconocido de los cuatro, pero a su vez ha tenido el papel más polémico tras no mirar ni responder a la candidata de Vox.

Juan Bravo: el candidato del PP ha tenido una actitud que recordaba a Albert Rivera en el debate a cuatro de 2019 en el que mostraba numerosas gráficas, diagramas y titulares que le servían de apoyo para sus intervenciones.

Luis Planas: el candidato del PSOE y ministro de agricultura de Pedro Sánchez, llamaba la atención en varias ocasiones al representante del PP por no responder aquellas preguntas para las que no llevaba una gráfica preparada. Además de hacer mención de algunos de los temas que trataron en el debate 'Cara a Cara' entre Sánchez y Feijóo que se emitió desde Atresmedia.

Rocío de Meer: la candidata de Vox se mantuvo firme ante los gestos del representante de Sumar y le reprochó en varias ocasiones su actitud "grosera y maleducada". "Señor Sierra, ¿por qué no me mira usted a la cara? ¿Usted que representa a un partido feminista y que defiende a las mujeres? No lo entiendo”, decía la candidata de Abascal.