Calviño, sobre el pacto PP y Vox: "Feijóo ha pasado de poner líneas rojas a poner la alfombra roja a Vox"

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que está comprometida con el proyecto político del presidente Pedro, aunque no va en ninguna de las listas electorales para las elecciones generales del 23 de julio, ni siquiera en las listas del PSOE, una decisión de motu proprio.

Confía en la política económica que el Gobierno ha llevado a cabo y cree que hay que seguir en esta línea: "No veo ninguna razón para cambiarla, la verdad", dicta durante su entrevista en el programa 'Más de uno' de Onda Cero.

Aunque evita hablar de "extrema izquierda" y hacer calificativos a los partidos políticos, Nadia Calviño asegura que el presidente convocó segundas elecciones generales "para no tener que gobernar con Podemos". "Ahora, bien, si eso la opción que salió de las urnas ha hecho lo posible para que se llevase a un progreso económico y social", añade.

Además, critica que Feijóo no quiera debatir con el presidente: "Es normal que alguien que ha hecho de su programa político el 'antisanchismo' no quiera debatir con Sánchez".

Calviño opina sobre el pacto de PP y Vox en la Comunidad Valenciana

PP y Vox han sellado un acuerdo en la Comunidad Valenciana tras las elecciones autonómicas y municipales del 28M. "Feijóo ha pasado de poner líneas rojas a poner una alfombra roja a Vox".

"Ha pasado de poner líneas rojas a poner alfombra roja"

Para ella, la foto de ese pacto entre los 'populares' y los de Abascal en Valencia "es una foto sobrecogedora".

"No voy a calificar a Sumar"

Calviño evita pronunciarse sobre el nuevo partido de Yolanda Díaz, Sumar, al que ya se han sumado algunas formaciones políticas para concurrir juntos el próximo 23J. "No voy a calificar a Sumar hasta que veamos su programa electoral, que no lo hemos visto", explica.

"No me parece que esto se trate de poner etiquetas. Se trata de las políticas que defiende cada partido (...) No pierdo tiempo en calificar a los partidos", añade Calviño.

También evita hablar del veto a la ministra de Igualdad, Irene Montero: "Trato de no pronunciarme sobre las personas".

Balance de las elecciones del 28M: "No soy experta en análisis político"

Sobre el declive del Partido Socialista en las pasadas elecciones del 28M, que perdió varias autonomías, la ministra Nadia Calviño comenta que ella no es "experta en análisis político".

"No soy experta en análisis político"

"Como ciudadana lo que he visto es la desaparición de Ciudadanos, que ha sido absorbida por el PP y la desaparición de Podemos, pero insisto en que no soy experta en análisis político", zanja.