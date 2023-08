Sin acuerdo sobre la Mesa del Congreso a horas de la votación y con la mirada puesta en Puigdemont

Este jueves tendrá lugar la constitución de las Cortes y, entre otras muchas cosas, destaca la batalla que protagonizarán la 'popular' Cuca Gamarra y la socialista Francina Armengol por la Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados. A menos de 12 horas para que se produzca la votación, todavía no hay acuerdo para nombrar a ninguna de las dos candidatas, y solo Junts per Catalunya y Carles Puigdemont tienen la solución.

Los líderes de PSOE y Partido Popular, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, han coincidido este miércoles en el Congreso, aunque no se han visto. Allí, primero el presidente del Gobierno, en el día de ayer, y luego el líder de la oposición, en el día de hoy, han anunciado a sus candidatas a ocupar el cargo de presidenta de la Mesa de la Cámara Baja, Armengol y Gamarra.

Máxima incertidumbre en torno a la Presidencia de la Mesa

La hasta ahora ocupante del cargo, Meritxell Batet, se ha despedido del puesto este miércoles pidiendo a los diputados "predisposición al diálogo" y "grandeza" en la etapa que se abre con la constitución de la Cámara renovada en las elecciones generales del 23 de julio.

El tiempo apremia y, a escasas horas de que se abra la nueva legislatura, todo está en el aire. La Presidencia de la Mesa está muy disputada y lo que salga el jueves será una pista de cómo pueden ser las negociaciones de cara a una investidura de Sánchez o Feijóo, si bien el voto es individual y secreto.

La pugna está tan apretada que no se descarta que se produzca un empate, en cuyo caso se tendría que repetir la votación hasta que un nombre se imponga al otro. Todo ello, en un contexto de máximo secretismo entre los partidos decisivos, que han escogido la discreción ante un PSOE y un PP que no tienen los apoyos cerrados. Gabriel Rufián ha indicado que no "publicitan" sus negociaciones, mientras que Aitor Esteban no tiene "nada que decir". Muy diferente es la actitud de Feijóo, que asegura que están progresando en sus acuerdos con Coalición Canaria, aunque descarta el apoyo del PNV.

La Presidencia de la Mesa del Congreso pende del hilo de Junts

De esta manera, la clave reside en Junts per Catalunya, y tanto Sánchez como Yolanda Díaz ya han coqueteado con el partido de Carles Puigdemont. La líder de Sumar ha anunciado que están "negociando al máximo nivel, con Junts y con otras formaciones". El presidente del Gobierno en funciones, por su parte, ha lanzado un guiño asegurando que incorporarán el uso de las lenguas cooficiales "a las instituciones comunitarias".

Aun así, esas declaraciones han sido tachadas de poco creíble por el PNV, Esquerra asegura que el Gobierno ya se comprometió a ello y el expresidente Quim Torra, de Junts, en tono irónico, ha afirmado que cree que están a un paso de que Sánchez ofrezca un cofre de collares de imitaciones y un par de botellas de alcohol.

Sánchez depende de lo que hagan los de Puigdemont, y, por el momento, Junts no da pistas. Han convocado una reunión para mañana, dos horas antes del inicio de la legislatura, para decidir su voto sobre la composición de la Mesa del Congreso. No obstante, Puigdemont ya advierte que no confía en los partidos españoles e insiste en la amnistía y la autodeterminación como los puntos centrales del acuerdo.