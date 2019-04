Arrimadas y Álvarez de Toledo arremeten contra el moderador del debate electoral de TV3

La cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, y la número uno del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, han pedido la dimisión del director de TV3, Vicent Sanchis, en el inicio del debate electoral organizado por la televisión pública catalana.

El debate a seis entre los candidatos catalanes en las elecciones generales del 28A, retransmitido esta noche por TV3 con Sanchis como moderador, ha arrancado con los reproches de Arrimadas y Álvarez de Toledo a la televisión pública catalana y, más concretamente, a su director. Álvarez de Toledo ha denunciado la "anomalía" que vive Cataluña con el proceso soberanista y, dirigiéndose a Sanchis, ha añadido: "Un ejemplo de esa anomalía es usted", por dirigir TV3 pese a haber sido "procesado por desobediencia" en la "operación de asalto" a la legalidad constitucional con el 1-O.

A continuación, Arrimadas ha ido incluso más allá y ha entregado a Sanchis una "carta de dimisión" ya redactada, porque como Álvarez de Toledo considera una "anomalía" que siga al frente de TV3 pese a haber sido "reprobado por el Parlament". Arrimadas lo ha calificado de "comisario político" y de "conseller de propaganda" y ha dicho que no descarta que Sanchis "acabe en una lista electoral" independentista.

Sanchis ha rehusado replicar a las dos candidatas: "Yo no me presento, yo no voy en ninguna lista y no voy a contestar, yo no estoy debatiendo con ustedes", ha afirmado el director de TV3, que ha reivindicado el principio de la presunción de inocencia y ha prometido "estudiar a conciencia" la carta que le ha entregado Arrimadas.

Los candidatos de ERC, PP, Cs, JxCat y, en menor medida, el de los comuns, han centrado sus críticas sobre la candidata del PSC y ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, a la que han exigido concreción en su proyecto para Cataluña, durante el debate de TV3 de la noche del miércoles.

Durante el primer bloque del debate, sobre la relación entre Cataluña el resto del Estado, se han sucedido los reproches y las interrupciones, aunque las candidatas de Cs, Inés Arrimadas, y del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, no han mantenido roces entre ellas y han coincidido en varios puntos y críticas hacia el resto

Circunstancia similar ha sucedido entre el número dos de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, y la de JxCat, Laura Borràs, que también han evitado rifirrafes entre ambos y han fijado sus reproches sobre la candidata del PSC, aunque entre independentistas y constitucionalistas también se han afeado asuntos.

Álvarez y Arrimadas han interpelado directamente a la candidata del PSC en varias ocasiones sobre si los socialistas prevén indultar a los independentistas encarcelados y Batet les ha replicado que cree "en la separación de poderes", sobre todo formando parte de uno de ellos como ministra; una respuesta que también ha dado a Rufián, cuando le ha preguntado si está de acuerdo con el encarcelamiento de los soberanistas juzgados.

Diálogo y confrontación

Batet ha insistido en el diálogo dentro de la ley como la manera de solucionar la situación en Catalunya, ha recriminado al PP y Cs de que su única propuesta para Catalunya es "continuar la crispación y la confrontación", y ha advertido de que la solución tampoco pasa por una ruptura de la legalidad y la convivencia como cree que hizo el independentismo en 2017.

A esto han respondido Álvarez y Arrimadas, que han acusado al PSC de defender el diálogo para ocultar sus cesiones al independentismo, según sus palabras, mientras que Asens ha pedido a Batet "concretar" este diálogo y ha abogado por constituir una mesa de diálogo que sirva para avanzar en los consensos de la sociedad catalana.

Pese a que también apuesta por el diálogo en una mesa de partidos, Rufián ha replicado a Batet que la convivencia se rompe con un desahucio y no votando un referéndum, y que fue el PSOE quien se levantó porque tuvieron "miedo" de Cs, PP y Vox, y Borràs ha criticado que, según ella, el PSC no lleve ni una propuesta sobre Catalunya en su programa electoral.

Bloque económico

En el segundo bloque, la constante de buscar el cuerpo a cuerpo con Batet ha continuado: Álvarez de Toledo ha dicho que cada vez que gobierna el PSOE sube el paro y la deuda del Estado aunque después el PP lo baja, y Arrimadas ha advertido de las consecuencias económicas que a su juicio puede tener un gobierno de Pedro Sánchez que dependa del independentismo y Podemos.

Rufián ha preguntado a Batet si está a favor de luchar contra la brecha salarial, de regular el precio del alquiler y acabar con las puerta giratorias, entre otras cuestiones, y Borràs ha lamentado la falta de inversión que cree que tiene Cataluña por parte del Estado, el "déficit fiscal" y la falta del Corredor Mediterráneo.

Batet ha reivindicado la gestión y las medidas sociales que ha aprobado el Gobierno de Sánchez, como el aumento del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones, y ha reprochado a ERC que rechazaran los PGE y en cambio gobiernen con JxCat, algo que también ha recriminado Asens: "Vosotros siempre decís que nos ofrecéis una mano, pero siempre acabáis yendo con la derecha".