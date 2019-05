Villacís no podrá terminar la campaña: dará a luz el viernes

La tercera hija de Begoña Villacís, candidata a la alcaldía de Madrid por Ciudadanos, nacerá el próximo viernes por cesárea, en un parto programado por consejo de los médicos.

“Voy a hacer caso a las indicaciones. No voy a poder aguantar más, que es lo que me hubiese gustado”, ha afirmado Villacís. “Tengo muchas ganas de ver la carita de mi bebé. No lo voy a esconder. Sé que estamos en campaña, pero hay acontecimientos que lo superan todo”, ha añadido.

No ha pedido el voto por correo por lo tanto asegura que hará lo imposible por ir a votar el 26 de Mayo. “Iré, aunque sea como Rambo en Acorralado”,asegura.