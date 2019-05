Un robot pide a pie de calle el voto para el candidato de Democracia Ourensana

La candidatura de Gonzalo Pérez Jácome ha incorporado este 23 de mayo a sus filas a un humanoide asiático, de manera que Democracia Ourensana recurre así a la 'inteligencia artificial' para pedir el voto "a pie de calle" para las elecciones municipales que se celebran el próximo 26 de mayo.

El robot, según ha explicado el candidato de Democracia Ourensana, interactuará con los posibles votantes ourensanos en la calle, convirtiéndose en el primer partido político que use este recurso en una campaña electoral, un nuevo capítulo de "innovación", como la propia DO reivindica. Esta en la carpa de la calle del Paseo, protegido de la luz intensa, puesto que no puede exponerse al sol.