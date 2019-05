En Baleares, el PSIB consigue 19 escaños en el Parlament balear con el 27,44% de los votos, seguido del PP que ha obtenido 16 escaños y el 22,13% de los sufragios y 16 parlamentarios, y Unidas Podemos, que obtendría 6 diputados y el 7,31% de los votos.

A continuación, se situaría Ciudadanos, con 5 escaños y el 10,13% de los votos; MES per Mallorca, que obtendría cuatro diputados y el 8,86% de votos; Vox, tres diputados y el 8,49%; El PI, tres diputados y el 7,24% de votos; MES per Menorca, dos diputados y el 1,22 por ciento de los sufragios; y GxF, con un diputado y el 0,19 por ciento de los votos.

La mayoría absoluta en el Parlament se obtiene al obtener 30 escaños. En las elecciones de 2015, el PP obtuvo 20 escaños, mientras que el PSIB logró 14; Podemos, 10; MES per Mallorca, seis; El PI consiguió tres; MES per Menorca, tres; Ciudadanos, dos y Gent per Formentera, uno.

También te puede interesar...

España votó por primera vez en unas elecciones europeas en 1987

El 'superdomingo' electoral dispara la participación en las elecciones europeas