Luna de Fresa: La luna llena de junio, una ilusión óptica que no es rosa

Su gran tamaño tampoco es real, no se trata de una superluna, porque no estará especialmente cerca de la Tierra. La luna parece más grande de lo habitual por un efecto óptico. La luna de Fresa iluminara el cielo la noche del 10 al 11 de junio de 2025. Alcanza su punto máximo a las 9:44 hora española, y será visible en todo su esplendor durante las horas previas desde el hemisferio norte, justo tras la puesta de sol del día 10. Para los astrónomos y curiosos se trata de uno de los mejores espectáculos que regalará el cielo nocturno este año.

Pero... ¿Qué tiene de especial la luna de fresa?

La Luna está en su punto más bajo en el horizonte del hemisferio norte y la atmósfera actúa como una lente que distorsiona ligeramente la imagen de la Luna. Por eso, inconscientemente, nuestro cerebro compara su tamaño con edificios, árboles o cualquier otro que esté en el campo de visión y la percibe como más grande siguiente la normativa de nuestra perspectiva.

Por lo tanto, no es una superluna, su tamaño es el de una luna llena promedio. Otro de los datos más curioso sobre esta luna es su nombre. Este no se debe no debe a un color rojizo o rosado, sino a una tradición ancestral, concretamente de los nativos norteamericanos. Las tribus de los algonquinos, que vivían en los Grandes Lagos y la costa noreste de EEUU y Canadá, denominaban así a la luna llena de junio porque marcaba el período de recogida de las fresas silvestres y de otros frutos que conformaban su dieta.

En otros puntos de Europa, se la conoce con nombres más poéticos, como Luna de Miel o Luna de Rosa. Si alguien percibe tonos rojizos o anaranjados, se debe a la dispersión de la luz solar en la atmósfera, ya que en este caso los componentes luminosos de color rojo y anaranjado pueden llegar con más fuerza a la superficie de la luna provocando que resplandezca con una luz cálida. Pero en ningún caso la luz natural de la luna será rosa.

Recomendaciones

La mejor opción para admirar este espectáculo visual es huir a zonas elevadas o alejadas de la contaminación lumínica. No se necesita ningún equipo especial pero si se utiliza un telescopio o unos prismático, se podría apreciar el relieve de la luna, incluso sus cráteres plateados. Contemplar este plenilunio puede convertirse en una experiencia mágica, de hecho para los curiosos podría ser el inicio de la tradición de las noches estivales bajo el cielo.

