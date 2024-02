Roberto Brasero pronostica un importante cambio del tiempo

La marmota Phil ha pronosticado que la primavera americana se adelanta. Recalco lo de americana porque aquí va a ser justo lo contrario: tras casi tres semanas de adelanto primaveral, la que viene cambiará el tiempo y volvemos a temperaturas más propias de estas fechas y, algo más importante, volveremos a ver llover en España. Y en algunos casos podrían ser lluvias abundantes. Va tomando forma ese importante cambio de tiempo del que venimos hablando y que podría suceder justo dentro de una semana.

De momento seguirá el anticiclón algunos días más y eso incluye este fin de semana que será de ambiente primaveral en la mayor parte de España. El tiempo seguirá siendo muy parecido al que hemos tenido hasta ahora. El sábado lucirá el sol en general con algunas nubes por la mañana en Galicia, Cantábrico y áreas del sureste, Baleares y las podríamos tener durante todo el día en Alborán y el Estrecho donde seguirá soplando fuerte el viento de levante. Y de nuevo las nieblas, que también pueden devenir en cielos grises, en la meseta Norte y cuenca del Ebro, sur de Huesca e interior de Cataluña. Y en Canarias sigue la calima. Las temperaturas frías a primera hora y por la tarde descenderán en la meseta Norte y cuenca del Ebro, aumentarán en zonas montañosas de la mitad norte peninsular, y con pocos cambios en el resto

El domingo, más de lo mismo. Sol en general con nieblas matinales en el interior que podrían ser persistentes en Lleida, Huesca o Zamora… Nubes en el estrecho con intervalos fuertes de viento de levante… y calimas en Canarias. Esto sí es un auténtico día de la marmota y es el que nos trae esta potente dorsal anticiclónica que nos acompaña. Un tiempo que se repite casi calcado día tras día. Pero este tiempo, el del anticiclón, podría tener “los días contados”. Ya se van consolidando los cambios para la semana que viene

Lluvias la semana que viene

Siempre decimos que, a una semana vista, el pronóstico puede variar. Pero ya son varias salidas en las que los modelos de previsión apuntan la posibilidad de lluvias para la semana que viene y que venimos contando estos días atrás. Además, alguno de ellos apunta incluso a que las lluvias pueden ser abundantes en zonas del oeste y centro peninsular. Es como si la lluvia fuese como alguien que esperando detrás de una puerta cerrada y, al abrirla de golpe, entra a trompicones. Eso podría pasar al retirarse el anticiclón a partir del próximo jueves 8 y que ya pueda llegar un frente a Galicia. El viernes 9 ese frente, ya con la puerta abierta, podía penetrar en la península y el fin de semana del 10 y 11 también sería de lluvias, sobre todo el sábado.

En principio esos frentes barrerían la Península de oeste a este y con ellos bajarán las temperaturas por lo que podríamos ver nevar en zona altas de montaña, sobre todo las del norte. A día de hoy, parce que el frente llegaría muy activo y podría alcanzar el levante y el archipiélago balear con sus lluvias aunque no sería la zona donde más llovería. Y si es de las que más lo necesitan para paliar el déficit que arrastran en este año hidrológico: desde el 1 de octubre de 2023 no ha llovido ni un 25% de lo que debería en zonas del Mediterráneo, Andalucía y Canarias. En el archipiélago canario, el extremo del frente podría ayudar a barrer el polvo en suspensión y que tuviesen ya algo menos de calima.

Detrás podrían llegar más

Y detrás de este frente podrían llegar más para dejarnos una segunda quincena de febrero con un ambiente muy distinto, húmedo y más fresco que el de ahora, y así podría ser marzo según algunos pronósticos. Pero eso es aventurarse mucho. De momento, y en resumen, tendremos tiempo primaveral para este fin de semana y el viernes que viene llegará un frente de lluvias que no va a solucionar de golpe la sequía en las zonas donde ya se sufre pero que podría ser el primero de varios. Porque en realidad eso es lo que se necesita: una racha de lluvias seguidas y que no caigan solo en el oeste peninsular, un cambio en el patrón meteorológico dominante. Y eso es lo que de momento empezamos a ver: la retirada la semana que viene de este potente anticiclón. Se trata de un primer paso. Y muy probablemente no será el único. El invierno no ha terminado.