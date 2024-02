VIDEO: La marmota Phil pronostica una primavera adelantada

La marmota Phil pronostica cuánto durará el invierno estadounidense. Se trata de una tradicional celebración que lleva celebrándose durante décadas. Centenares de personas se han agrupado para ver a Phil salir de su periodo de hibernación.

¿Cuánto durará el invierno? La tradición apunta a que si al abandonar su madriguera en Punxsutawney, Pennsylvania (EE.UU) cuando salen los primeros rayos de sol, la marmota ve su sombra, quedan seis semanas más de invierno. Si es al contrario, la primavera puede adelantarse.

Adiós al invierno: llega la primavera anticipada

La marmota Phil ha emitido hoy su veredicto sobre sobre la duración del invierno. Pronostica el fin del invierno y una primavera anticipada. "¡Spring is on the way! (la primavera está en camino)", expresaba la persona encargada de anunciar la predicción de Phil.

Es solo la cuarta vez desde 2014 que Phil no ve su sombra, y la famosa marmota solo ha pronosticado un comienzo de primavera 21 veces desde 1887, según ha informado el diario 'The Philadelphia Inquirer'.

A las 13.00 horas sacaron a Phil de su madriguera y el animal no vio su sombra, lo que hace prever temperaturas superiores a la media durante las próximas seis semanas.

Las estadísticas calculan que en toda su historia, la marmota ha acertado en torno a un 40% de las veces.

¿Qué es el Día de la Marmota?

El Día de la Marmota se celebra anualmente el 2 de febrero en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. Se trata de una tradición que, según el comportamiento de una marmota al salir de su madriguera, estima la duración del invierno y la llegada de la próxima estación.

Si la marmota ve su sombra y se asusta, se espera que el invierno continúe; de lo contrario, se prevé la llegada de la primavera, como ha ocurrido este año.