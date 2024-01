Roberto Brasero avisa de "una DANA que trae más nevadas": "Tiempo invernal para esta semana pero sin Filomenas"

Las rebajas de enero llegan también al pronóstico del tiempo. Estos días atrás indicaban la posibilidad de que esta semana nevara en muchas zonas de España e incluso de manera copiosa en algunas… Pues bien, la última actualización del pronóstico nos dice que nevará, sí, pero no tanto. Nos espera un tiempo propio de estas fechas con frío, lluvia y nevadas: una semana de invierno con su tiempo invernal.

Menos heladas para este martes

Con frío ha comenzado la semana. Y continuará con lluvias y algunas nevadas, ingredientes muy invernales todos ellos. Otra cosa es que esa nieve aparezca en cotas bajas en lugar de sierras o montañas y que esas nevadas sean especialmente abundantes como ocurrió justo ahora hace 3 años con la borrasca Filomena. No es lo que se espera para esta semana. Ahora lo explicaremos.

Este martes, curiosamente, helará mucho menos que ayer. Seguirán fuertes en Pirineos, seguirá helando de manera más débil en el resto de la mitad norte pero en el resto de la península donde ayer nos levantamos con temperaturas bajo cero y raspando el parabrisas del coche, hoy martes ya no, porque suben de manera notable las temperaturas mínimas. Y las máximas de por la tarde serán similares a las de ayer, o un poco más altas incluso en el este.

Sin embargo, la sensación puede que sea de más frío porque vamos a tener más nubes. Esa es la parte más interesante de la historia: este martes llega una borrasca

Del hielo a la lluvia

En realidad llegan dos. Una llega por el suroeste e irá avanzando hacia el Mediterráneo y otra que llega por el norte... y se trata de una DANA. Son distintas no solo por su diferente ubicación sino porque llegan en distintos niveles de la atmósfera. Y es que nuestra atmósfera tiene diferente niveles como un edificio tiene diferentes pisos.

Podríamos decir que la borrasca del oeste llega por el primer piso y la DANA por el quinto. De la manera en que se relacionen la de ahí arriba con la de aquí abajo depende que pueda nevar más o menos. Y ahora parece que esa relación no será tan estrecha como la que se pensaba ayer, o que incluso no lleguen a interaccionar, y que por lo tanto las precipitaciones (lluvia o nieve) no sean tan cuantiosas como se esperaba estos días atrás.

En cualquier caso, sí tendremos un martes con más nubes en muchas zonas, y probables lluvias sobre todo en Andalucía y Galicia, sin descartarlas del todo en la zona centro y sureste. Como el frío sigue, algunas nevadas tendremos, pero irá subiendo la cota de nieve: "El martes podrían darse nevadas en el Ibérico sur, este de la meseta sur, oeste del Sistema Central y en la Cordillera Cantábrica, con cota entre 600-1000 metro. Son más probables en el sistema bético pero con cota a 2000 metros", leemos en la nota informativa que ha sacado AEMET por este episodio de tiempo invernal en la Península... y que el miércoles ya sí será más invernal.

Nevadas para el miércoles

Parece que el miércoles quien mandará en el tiempo será la DANA y por lo tanto las precipitaciones alcanzarán a más zonas y serán más intensas que el día anterior. La mayor cantidad de precipitación caería en zonas del Noreste, sobre todo en Cataluña (en eso sí estaban de acuerdo desde ayer los diferentes modelos de previsión) y el cuadrante suroeste, en el otro extremo de la península, sería el de menor probabilidad de lluvias, además del archipiélago Canario donde no se esperan.

El miércoles sería también el día de mayor cantidad de nevadas ya que, además de esa humedad que aporta la DANA desde su ubicación en el este, tendríamos también un descenso de la cota de nieve a lo largo de la jornada. La nevada puede ser copiosa en zonas de Cataluña, Baleares, Teruel y Castellón, donde puede acabar nevando en el entorno de los 400 metros, así como el Cantábrico con una cota entre 400 y 600 metros y precipitación persistentes. Ya serían más débiles las nevadas en el resto de la mitad norte y el entorno del sistema Central pero como la cota puede acabar rondando los 600 metros en estas zonas, no es del todo descartable que nieve algo en la meseta norte. En las sierras del sureste a partir de los 1500 metros también podría nevar débilmente.

Lluvias en el mediterráneo

El jueves las nevadas quedarían restringidas al área Mediterránea y Cantábrica, de nuevo en cotas relativamente bajas, pero en general más débiles que las del miércoles. Pero eso, con una DANA de por medio, todavía puede cambiar. Y aparte de fijarnos en la nieve y sus cotas no nos olvidemos que también vienen lluvias, que el miércoles y jueves afectarán a zonas del Mediterráneo como el litoral de la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, algunas zonas donde no llueve desde septiembre del año pasado y el agua es muy necesaria.

A partir del viernes, suben las temperaturas

Parece pronto para decirlo habida cuenta de las dudas que genera esta situación que se presenta por delante pero las incertidumbres tienen que ver sobre todo en la cantidad de precipitación y en la altura de la cota de nieve: saber si hará más o menos frío parece más claro. De momento el jueves hará más, con otro importante descenso de las temperaturas nocturnas y diurnas: 2º es la máxima prevista para ese día en Ávila, Burgos o Segovia y es posible que no alcancemos los 5º de máxima en Huesca, León, Lérida, Logroño, Lugo, Pamplona, Salamanca, Soria, Valladolid, Teruel, Zamora o Vitoria.

Sin embargo, el viernes, aunque comenzará con heladas generalizadas, cambiará la tendencia por la tarde y ya no restaremos más grados. De hecho para el fin de semana la previsión es que sumemos, es decir, temperaturas en ascenso: seguirá el frío pero las temperaturas ya no serían tan bajas y el tiempo recuperaría cierta calma, en principio sin DANAS ni borrascas. Ya veremos cómo va evolucionando la situación: de momento, tiempo invernal por delante pero sin Filomenas de por medio.