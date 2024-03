Roberto Brasero avisa de un brusco cambio en Semana Santa: "Hoy con un calor casi de verano y el lunes nevadas como en invierno"

Recuerdo alguna que otra Semana Santa con el anticiclón como protagonista y la tranquilidad de mirar el pronóstico y solo ver sol y más sol y cálidas temperaturas y ausencia de lluvias y tormentas que pudieran enturbiar planes vacacionales o intereses procesionales.

Un tiempo estable en Semana Santa es el sueño de los meteorólogos que no quieran sobresaltos. Alguna hemos tenido. Pero parece que esta no será así, como ha pasado también otros años, no va ser este el primero. Pero en este lo ocurre también es que vamos a tener un brusco cambio de tiempo y del verano anticipado que tenemos hoy pasaremos el lunes y martes un tiempo que en algunas partes podría ser perfectamente de pleno invierno

Fin de semana cálido aún

El sábado seguiremos pendientes de la DANA que tenemos en Canarias y que podría dejar lluvias fuertes en algún punto del archipiélago. En la península seguirá la calima en el sur de Andalucía y algunos chubascos en zonas de sierra pero muy aislados. Por el extremo norte pasará un frente muy débil y podrían caer algunas gotas mañana, poca cosa, pero sí bajarán ya notablemente las temperaturas el sábado en Cantabria, País Vaco, Navarro La Rioja y norte de Burgos.

El domingo donde bajarán será en Cataluña y la Comunidad Valenciana y en el resto aún serán parecidas a las hoy y eso significa que hará calor el centro y sobre todo el sur peninsular durante el domingo de ramos. A última hora del día podrían presentarse ya las lluvias en el sur de Andalucía. Pero los cambios llegarán sobre todo a partir del lunes.

Cambio brusco de tiempo

La AEMET acaba de publicar una nota informativa donde avisa de un brusco cambio de tiempo para la semana que viene. Podría ser otro más de los muchos que ocurren a lo largo del año. Pero es que la semana que viene es Semana Santa y es conveniente estar informado de las lluvias y nevadas que podríamos tener el lunes y martes, después del tiempo casi veraniego que estamos teniendo ahora.

Leemos en la mencionada nota informativa: "la entrada de un frente frío el próximo lunes dará lugar a precipitaciones y probables rachas de viento muy fuertes. Tras el frente se producirá la irrupción de una masa de carácter marítimo polar, fría, húmeda e inestable, que provocará un descenso acusado de las temperaturas, alcanzando valores más bajos de lo normal para la época, y probables nevadas en sistemas montañosos y zonas aledañas".

Lunes Santo

El lunes Santo la DANA debería haber abandonado ya las islas Canarias y la tendríamos más debilitada, entrando de nuevo por el sur peninsular donde es probable que el lunes sea un día de lluvias con algún fuerte chaparrón incluso. A la vez tendríamos el frente frío entrando por el norte con lo cual las lluvias pueden ser generalizadas, de oeste a este y de norte a sur en toda la peninsular. Y no solo lluvias: "Con la irrupción de la masa de aire frío asociada al paso del frente, la cota de nieve descenderá bruscamente, pudiendo bajar durante la tarde del lunes a 700-1000 m en el noroeste y a 1000-1400 m en el resto. Las temperaturas descenderán de forma muy acusada en la mayor parte de la Península a excepción del área cantábrica y alto Ebro. El viento tenderá a rolar al oeste, con probables rachas fuertes o muy fuertes en el Estrecho, Alborán y litoral oeste de Galicia", según el pronóstico de AEMET. Un tiempo que nos recuerda al del invierno

Martes Santo

El martes santo hará más frío desde primera hora, con heladas en algunas zonas, lluvias muy repartidas y una cota de nieve más baja: “la cota se mantendría en general entre los 800-1000 metros y que, con cierto grado de incertidumbre, podría bajar a 600-700 metros durante la madrugada en zonas de la meseta Norte e interior de Galicia.

Las mayores acumulaciones durante este día se esperan en el área pirenaica, donde se podrían superar los 10 cm. Las temperaturas continuarán bajando de forma generalizada excepto en el área mediterránea, con valores más bajos de lo normal para la época. Predominio de vientos de componente oeste con rachas fuertes, pudiendo ser muy fuertes en Alborán. Otro día para abrigarse bien y estar pendientes del cielo en cuanto la hora de las precipitaciones por si hay un momento de calma entre un frente y otro.

Tiempo a partir del miércoles Santo

Esa calma podría prolongarse durante más tiempo en el miércoles santo y la AEMET contempla la posibilidad de que llegue ya una masa de aíre más cálida con vientos del suroeste que traería un ligero ascenso de las temperaturas y de la cota de nieve, quedando las nevadas restringidas a zonas de montaña.

No obstante parece que no se cierra la puerta a los frentes y ese día todavía podría llover en Galicia y otras zonas del noroeste siendo menos probables las precipitaciones en el resto de España. A partir de ahí los escenarios más probables del pronóstico siguen viendo la llegada de frentes en los siguientes días, pero avanzarían por menos zonas que los días previos, con lo cual el jueves y viernes santo podría llover de nuevo en la mitad occidental de la península mientras que en el área Mediterránea y Canarias serían menos probables las precipitaciones. Todo ello con la lógica incertidumbre de de este tiempo tan cambiante y con tantos sobresaltos con los que se presenta este año la Semana Santa.

