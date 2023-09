Roberto Brasero anuncia que se acerca a España una rara borrasca fruto "de un ex-huracán y una DANA"

La DANA que nos ha golpeado estos últimos días ya no existe. Recuperamos la calma y ya no tendremos lluvias fuertes, aunque sigamos con algunas nubes, ni tampoco la calima o el viento que también estos días nos ha dejado la DANA.

Lo que se queda es el calor que tienen algunas zonas de España, e incluso mañana las temperaturas subirán en otras. Eso es lo que vemos hoy en el pronóstico. Pero al mismo tiempo en el Meteosat, mirando hacia el océano Atlántico, descubrimos que con los restos de la DANA y otro ingrediente más se acaba de formar una nueva borrasca. Y ese ingrediente son los restos de un huracán, el Franklin, que tuvieron en Bermuda la semana pasada. Ahora surgen las preguntas: ¿Es que llega un huracán a la Península?, ¿nos puede afectar de algún modo esa nueva borrasca?, ¿Esto es normal? Pues vamos con las repuestas:

La vida de los huracanes

Los huracanes también nacen, crecen y mueren. La fase que más conocemos es la segunda, la de su desarrollo o madurez, que es cuando ya están formados y en vigilancia por si pueden afectar a zonas pobladas y hacer daño, cuando son ya tormentas tropicales o huracanes categoría 1. Sin embargo, antes de eso, han tenido un infancia que suele pasar más inadvertida.

Nacen los huracanes como una simple perturbación, como una borrasca cualquiera, y muchas veces nacen en esta parte del Atlántico: frente a las costas africanas de Cabo Verde o Senegal. Desde ahí van viajando hacia el oeste por aguas cálidas y tropicales y van creciendo y desarrollándose y así, cuando llegan a la otra punta, al mar Caribe, ya son fenómenos adversos a tener en consideración.

Y es cuando salen en los medios, se hacen populares y los conocemos. Luego pueden tocar tierra y perder su fuerza de golpe, o regresar de vuelta hacia el este y perderla poco a poco porque el camino de vuelta lo hacen mucho más al norte, por aguas más frías, y eso les van restando el potencial tropical hasta que desaparece del todo. O muerte súbita cuando toca tierra en América o muerte lenta cuando regresa desde allí siguiendo la corriente del Golfo.

De huracán a borrasca

En este último caso no es raro que, en lugar de morir, se convierta en una simple borrasca, otra más de las que llegan al Reino Unido o a Irlanda: Una borrasca que ha tenido su origen en un ciclón tropical pero de tropical ya no tiene nada. Eso es frecuente que pase, más de lo que creemos.

Lo que ya no es tan frecuente es que, en esa transformación, intervenga también otra borrasca especial, como ocurre en esta ocasión en la que los restos de Franklin, que estuvo en el Caribe y Bermuda la semana pasada, se acaban de encontrar aquí con los restos de la DANA que nos acaba de afectar. Esto es más raro, pero tampoco es la primera vez que pasa. De hecho hasta tiene un nombre: el Efecto Fujiwhara.

El efecto Fujiwhara

El señor Sakuhei Fujiwhara fue un meteorólogo japonés que en el año 1921 describió el comportamiento motor de dos vórtices ciclónicos sobre el agua y por eso da nombre a este fenómeno atmosférico en el que dos ciclones (cualquier borrasca lo es) se unen para formar uno nuevo, como ya cuenta Francisco Martín León en la RAM. “El resultado final es que la borrasca más intensa persistirá y la otra desaparecerá. En nuestro caso, los restos del ex huracán Franklin nos afectará los próximos días como borrasca, absorbiendo a la DANA y situándose al oeste de la Península, ya como única borrasca”, advertía ayer Martín León. Y así ha ocurrido.

¿Y cómo nos afectará?

Nos podría afectar como borrasca, pero nunca como huracán ni nada parecido. Hubo un momento, en la tarde ayer, en que el organismo oficial que vigila y hace seguimiento de los huracanes en el Atlántico, el NHC con sede en Miami, le otorgaba a la nueva borrasca un 20% de probabilidad de que tuviese características tropicales.

Pero hoy martes, en su última actualización, el parte del NHC da un 0% de probabilidad de que Ex-Franklin (así se llaman los resto de un huracán) pueda reactivarse en las próximas 48 horas como ciclón tropical. Por tanto, no es que no nos vaya a afectar, es que directamente no va a existir ningún huracán. Aunque en el pasado sí lo haya sido, en el futuro no lo será. Nada de huracanes en la Península. Ahora bien, como borrasca parece que permanecerá en el Atlántico, frente a Portugal, y desde allí, como suelen hacer todas, podría enviarnos frentes que dejen lluvias durante el fin de semana en algunas zonas de España y algunas podrían ser fuertes y con tormentas.

De nuevo, incertidumbre

Leemos en la previsión de AEMET para este próximo sábado: “Se espera que un sistema de bajas presiones atlántico ejerza su influencia sobre la Península dejando abundante nubosidad con chubascos y tormentas en el centro y cuadrante noroeste, sin descartar que pudieran llegar a localmente fuertes, en especial en el extremo noroeste durante la segunda mitad del día. No se descarta que las precipitaciones acaben afectando, aunque de manera menos intensa, otros puntos de la Península, exceptuando en el Levante y áreas de interior del extremo nordeste donde no se esperan, al igual que en Baleares”.

Eso es lo que tenemos a día de hoy, martes, que es bastante difuso y además podría variar mañana. Eso es porque con esta borrasca tan especial hay de nuevo mucha incertidumbre en el pronóstico, más que habitualmente, con otras más “normales”. No te sorprenda si esta semana vas mirando el móvil y te va cambiando mucho el pronóstico de un día a otro, porque ya sabes que ese “sistema de bajas presiones atlántico” que dice la previsión, es esa nueva borrasca que está naciendo ahora de dos padres tan especiales: uno que fue un huracán y otro que ha sido una DANA.