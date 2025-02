La previsión del tiempo de Roberto Brasero para esta semana: "Todavía queda invierno"

Todavía queda invierno

Dice el refrán que “por San Blas, la cigüeña verás y si no la vieres año de Nieves” y dicen los naturalistas que ahora las cigüeñas ya no se van, que permanecen aquí todo el año porque las temperaturas son tan bajas y sobre todo porque ya encuentran alimentos en los vertederos y no necesitan viajar a África para buscarlo. Pero el caso es que hoy como manda la tradición hay que mirar a los campanarios y si ya vemos a la cigüeña en su nido eso quiere que el invierno no se prolongará mucho a diferencia del ciudadano de de Pensilvania (EEUU) a quien su marmota le dijo ayer que le esperaban seis semanas más de invierno. Con todo lo que llevan ya… Pero vayamos por partes porque es verdad que esta semana ni lloverá ni nevará mucho quitando lo que está cayendo hoy en Andalucía, pero para el próximo fin de semana sí podremos tener otra vez esas entradas de aires siberiano que nos traiga nevadas a las montañas y sobre todo temperaturas mucho más bajas de las que ahora tenemos. O sea, que todavía queda invierno.

Lunes

Lo interesante del lunes es la borrasca que se ha posicionado en el sur de Andalucía y desde ahí ha generado tormentas muy muy fuertes sobre todo el inicio de la jornada de la provincia de Málaga. Hemos llegado a estar en aviso de nivel naranja pero para lo que queda de tarde el aviso es amarillo tanto en Málaga como en Cádiz y Ceuta. Las tormentas pueden dejar 20 l por metro cuadrado pero ya no tener la intensidad torrencial que las que han descargado esta mañana generando pequeñas inundaciones y más de cien avisos en el 112 andaluz.

Martes

Se irá desinflando ya esa borrasca del sur aunque todavía podríamos tener algunos chubascos fuertes de madrugada en Melilla o el Estrecho y fuerte viento de levante que notaremos en la costa andaluza al principio del día; luego ya quedará menos. En el resto de España tiempo seco y soleado después de algunas nieblas de primera hora y esas heladas que volverán a repetirse en los lugares habituales. Amanecer bajo cero en casi todo el interior de la mitad norte peninsular así como en las montañas del sureste y heladas que pueden ser incluso fuertes en la cordillera Cantábrica, Pirineos y áreas de la meseta norte. Heladas sí, pero nevadas no. Ni siquiera en Sierra Nevada, que es donde está nevando hoy con esa borrasca del sur. Y ni mañana ni pasado: este tiempo se queda ya así hasta el viernes como poco.

Miércoles

Día similar al anterior, con cielos poco nubosos, bancos de nieblas matinales y ausencia de lluvias casi generalizada. Aunque no descartamos algunas chubasco aislado en algún punto de Galicia o en puntos del estrecho y Melilla. Seguirán las heladas nocturnas, aunque subirán ligeramente los valores diurnos. Por el día se esperarán los 10 - 15° como máximas más bajas e incluso se rondarán los 20° en algunas zonas del Mediterráneo.

Jueves

Día similar a los dos previos, otra vez tiempo anticiclónico. Prácticamente sin precipitaciones y temperaturas sin cambios. Por lo tanto, continuarán las heladas en el interior del norte y del este. Con heladas más intensas en zonas de montaña.

Viernes

Podría crearse un pasillo de viento procedentes del inferior del continente europeo, vientos muy fríos y que provocarían un descenso de las temperaturas, al arrastrar una masa de aire frío de origen polar continental. Este día, la bajada de temperatura se notaría sobre todo en los valores diurnos y en la mitad norte peninsular pero de cara al fin de semana se extendería por más zonas la bajada térmica: bajarían las temperaturas nocturnas con lo que las heladas serían más intensas y más extensas y bajarían las diurnas con un ambiente más frío ya no solo de noche o a primera hora de la jornada sino también durante las tardes del sábado y del domingo. En cuanto a las precipitaciones a día de hoy hay mucha incertidumbre pero entrada de aire polar podría venir acompañada de nevadas que afectarían esta vez a las sierras y montañas del norte peninsular si poder descartarlas en las del área mediterránea. En Canarias durante los próximos días esperamos más nubes en el norte de las islas más montañosas, donde no descartamos algunas gotas. Con alisios que soplarán de forma moderada, con intervalos de fuerte. A partir del jueves podrá llegar polvo en suspensión procedente del Sáhara, dando lugar a calima y un ascenso de las temperaturas.

Por lo tanto, una semana en general seca y soleada, quitando esas lluvias fuertes de hoy en el sur y las nevadas que podrían presentarse el próximo domingo por el norte de confirmarse la entrada de una nueva masa de aire ártico. Pendientes de todo ello estaremos los próximos días para seguir informando.

