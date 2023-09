César Gonzalo avisa que la semana terminará con tormentas que hoy se quedarán en el oeste

Las tormentas regresan, y nos acompañarán hasta el final de esta semana. Hoy ya las esperamos en el oeste de Península, en general no serán tan fuertes como las que nos dejó la DANA del fin de semana, que aún mantiene en vilo a los meteorólogos.

Vigilada muy de cerca

El centro de seguimiento de Florida, el responsable de vigilar los ciclones tropicales está muy pendiente de lo que queda de nuestra DANA. Tiene historia, porque se fusionó con los restos del huracán “Franklin”, dando lugar a una borrasca. Pues esta borrasca, está siendo seguida de cerca por los meteorólogos americanos. Según ellos, tiene baja probabilidad de formar un ciclón tropical, ahora mismo un 30%. Pero podemos estar muy tranquilos, porque ni de lejos llegaría a transformarse en un potente Huracán, además tampoco se dirigiría a la Península. Lo que sí hará esta borrasca “especial”, tenga o no algo de tropical finalmente, será permitir que las tormentas regresen.

Chaparrones en el oeste

Galicia, Asturias, norte y sur de Castilla y León, sierras de La Rioja, norte de Cáceres, sur de Badajoz es donde a lo largo del día, sobre todo a partir del mediodía se pueden generar tormentas. No deberían ser fuertes, pero hay que contar con algunos chaparrones puntuales, no durarán mucho. Quizás en el norte de Lugo, de cara a la noche, es donde los chubascos puedan tener más intensidad. A lo largo del día no se pueden descartar algunas gotas en el área del Estrecho y puntos de Huelva. El Sol se mantendrá en el noreste de la Península, Baleares y sur de Canarias. En el resto veremos hoy como las nubes son más abundantes que durante el día de ayer.

Temperaturas sin cambios

Durante este jueves volveremos a tener una tarde de cálidas temperaturas. El calor se mantiene en el valle del Ebro, Lleida y sobre todo con 35ºC de nuevo el Bilbao. Los 30ºC se seguirán rozando en el interior del País, superándose en el Guadalquivir con 32º previstos en Sevilla.

Final de semana con tormentas

Mañana se esperan de nuevo en el noreste de la Península, acompañadas de una bajada de las temperaturas. El sábado además se podrán extender al centro, será el día en el que los chubascos sí puedan ser fuertes. Durante el domingo la inestabilidad se centraría en el extremo norte.