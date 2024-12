El aviso de Roberto Brasero para este puente de diciembre: "Atentos a las nevadas en el norte"

6 de Diciembre con 26 grados

El tiempo que nos espera a partir de este domingo es destacable no solo porque vayamos a tener condiciones invernales como puede ser propio de estas fechas sino también porque ahora mismo no las tenemos. Más bien todo lo contrario. Hoy viernes 6 de diciembre alcanzamos los 26º en Alicante o los 24º en Castellón y las mínimas no bajan de 7º en Salamanca o Soria. Sin heladas. Ya helará a partir del domingo y ya hará menos calor también en estas zonas donde hoy o mañana todavía lo está haciendo

Sábado, comienzan los cambios

Todavía durante mañana sábado tendremos un tiempo bastante soleado en la mitad sur peninsular e incluso las temperaturas seguirán como las de hoy en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y sur de Andalucía: 25º en Murcia, 23º en Valencia, 22º en Málaga, 21º en Granada o Sevilla… Por el centro puede nublarse algo más y por el norte irá pasando un frente frío ya con lluvias y nevadas para mañana. ¡Y también con fuertes vientos! El frío viento de noroeste soplará con rachas que podrían superar los 100 km/h en el nordeste peninsular, en zonas altas del resto de la mitad norte y en Baleares. Además, se espera temporal costero en el mar Cantábrico y por la tarde en Baleares. Las lluvias serán persistentes en el Cantábrico y las nevadas ya empezarán a caer en los Pirineos y cordillera Cantábrica, con una cota de nieve que irá descendiendo según avance la jornada hasta los 800-900 m en el nordeste y los 800-1200 en el noroeste, según leemos en la actualización del aviso especial de la AEMET sobre este temporal de viento, lluvias y nevadas que tendrá su día álgido el domingo.

El domingo más frío y más nevadas

Este domingo 8 de diciembre ya no será el frente sino la masa de aire que viene detrás, y que llega con aire frío del Ártico, la que se irá extendiendo por toda la Península y Baleares, provocando un descenso térmico generalizado de hasta 8 grados en algunas zonas. En Canarias no cambian porque allí no llega la masa ártica pero el domingo sí bajarán las temperaturas ya en el este y sur de la península y especialmente frías serán las de la mitad norte. Ya podremos empezar la jornada con heladas que ese día se extenderán a todos los entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, así como a zonas de la meseta Norte y en menor medida de la meseta Sur. El viento seguirá siendo fuerte y frío en el norte y centro de la península, así como en Baleares, llegando a fuerte con rachas muy fuertes en amplias zonas de los tercios norte y este y las lluvias copiosas en el Cantábrico oriental. Y atención a las nevadas.

"El fenómeno más significativo"

El aire frío se extenderá el domingo por toda la península pero en el norte además vendrá acompañado de nevadas. La nieve “ el fenómeno más significativo del día” según leemos en el pronóstico de AEMET. Se esperan nevadas moderadas y localmente fuertes en amplias zonas de la mitad norte peninsular, con una cota de 700/900 m en el nordeste y de 800/1000 m en el resto de la mitad norte. Se prevén acumulados significativos en interiores del extremo norte, especialmente en Pirineos, cordillera Cantábrica e Ibérica norte. Recordamos la recomendación de la DGT de viajar provistos de cadenas o neumáticos de inviernos en los desplazamientos por estas zonas. A lo largo del domingo y el lunes, se esperan acumulados de más de 40 cm en zonas aledañas de montaña de la cordillera Cantábrica y Pirineos por encima de unos 1200 m.

El frío se queda

Durante el lunes 9 continuará este episodio invernal, con cotas de nieve ligeramente más bajas, entre 700 y 900 m salvo en el noroeste donde tenderá a subir ligeramente a los 1000-1200 m. No se descarta que las nevadas se extiendan a otras zonas altas de la mitad sur peninsular. Es probable que el temporal de mar y de viento disminuya a partir de este día. A partir del martes seguirá entrando una masa de aire muy fría pero más seca, de origen continental, con lo que las nevadas ya no serían tan copiosas en el interior peninsular. Pero a cambio podría nevar en las sierras del este a partir de unos 1000 m. Las temperaturas de la semana que viene continuarán bajas, invernales, con heladas en amplias zonas del interior peninsular entre el martes y el jueves. Estamos ahora en valores por encima de la media para estas fechas y la semana que viene serán temperaturas ¡más bajas de las que corresponderían para esa fecha! Frío invernal, y de crudo invierno ya, para la semana que viene.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com