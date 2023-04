La AEMET habla de "modificación artificial del tiempo" en más de 50 países

La página web de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado hace escasos días un artículo en donde reconoce que existe una "modificación artificial del tiempo" a "nivel mundial".

En este escrito aparece recogido que en más de 50 países del mundo existen mecanismos que posibilitan cambiar de forma artificial el tiempo, pero no se detalla en qué lugares exactos de planeta se lleva a cabo esta modificación, aunque deja caer que en España sí se producen.

Los internautas no dan credibilidad a la AEMET

Las redes sociales han acogido con cierto fervor el artículo de la AEMET, pues en Twitter por ejemplo se pueden ver comentarios que cuestionan esta actuación, ya que se ha rechazado constantemente que el clima sufra modificaciones o que las estelas que podemos ver continuamente en el cielo tengan algún vínculo con todo esto. "Afortunadamente' la AEMET ha recuperado el tino, pasando de negar la modificación artificial del clima a explicar su existencia" u "otra “teoría de la conspiración” que deja de serlo", son algunas de las reacciones al artículo en Twitter.

Por otro lado, los internautas exponen con miedo que la AEMET reconozca que hay una modificación artificial del clima en 50 países, pues muchos creen que los datos alarmantes de sequía en nuestro país han sido provocados o que puedan existir efectos nocivos de los materiales empleados para este mecanismo sobre nuestra salud. Sin embargo, la AEMET lanza un mensaje tranquilizador con este artículo afirmando que los materiales utilizados en mínimas cantidades no despliegan consecuencias perjudiciales sobre nuestro organismo y que la legislación actual no daría permiso tampoco para usar productos que tengan efectos no deseados para la salud de las personas.

El texto de la AEMET se apoya sobre las informaciones que dan desde el Comité de Expertos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Según esta institución, las actividades dirigidas a modificar el clima tienen como objetivo aumentar de forma modesta la cantidad de precipitaciones entre un 10 y un 20%; la reducción del tamaño del granizo y los daños ocasionados y hacer desaparecer la niebla.

Según la AEMET, estos objetivos se alcanzan empleando técnicas como "la siembra de núcleos higroscópicos o glaciogénicos, uso de cohetes explosivos, cañones sónicos, ionización, láser, campos eléctricos, nuevos materiales de siembra sintetizados" que se forman "sobre la base de nanotecnologías que absorben con éxito más vapor de agua que otras sustancias y con capacidad de formar gotas de agua más grandes".