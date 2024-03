VÍDEO| La primera aparición de Roberto Brasero en Antena 3: "Aquí nacemos nosotros"

"Esto no ha hecho nada más que empezar", dijo Roberto Brasero en su primera aparición en Antena 3. En ese momento, nadie -ni siquiera él mismo- podría imaginar cuánta verdad había en sus palabras. Diecinueve años después de ese primer programa de 'Tu Tiempo', nuestro hombre del tiempo sigue conquistándonos cada día con sus certeras previsiones y su deslumbrante personalidad.

"Ese día estaría nervioso, pero yo los nervios los intento contener. Cuando hablo de lo mío, de contar el tiempo, no me suelo poner nervioso", aseguró al recordar esa primera aparición en directo durante el homenaje que le dedicaron el pasado Día del Padre en Espejo Público. Realmente, si estaba nervioso, no se le notó. Ni ese día ni nunca. Los cinco minutos que tenía para contarnos la previsión de tiempo pronto se quedaron cortos. Toda la audiencia se enganchó rápidamente a su forma de explicar la meteorología. Y esos cinco minutos pasaron a ser veinte.

A lo largo de casi estas dos décadas de 'Tu tiempo', el programa ha ido cambiando y evolucionando, "como el tiempo, que es relativo", tal y como él mismo expresó entre risas junto a Susanna Griso. Pero el programa no ha sido lo único que ha cambiado y evolucionado. Brasero lo ha hecho junto a él. Y no hablamos solo a las canas que han aparecido en su pelo. También ha evolucionado su forma desenfadada de informar. Ahora, además de verlo a través de nuestro televisor, también podemos verlo en las pantallas de nuestros teléfonos. Roberto Brasero se ha convertido en una estrella de TikTok, muy querida tanto por los espectadores que llevan desde el principio, como por las nuevas audiencias que acaban de descubrirlo.

"Aquí nacemos nosotros, para contarles el tiempo en Antena 3", anunció nuestro hombre del tiempo hace diecinueve años. "Aquí tienen una cita diaria", dijo. Y, desde entonces, no ha faltado nunca a esta cita. Ha informado de borrascas, anticiclones y DANAs, pero también de 'filomenas', formaciones de islas y erupciones de volcanes... Nada se le resiste. Y, todo esto, sin parar de regalarnos su buen humor, día tras día.

