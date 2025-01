Roberto Brasero, en El Hormiguero: "¿Que si soy yo el que abre Antena 3? Nunca es tiempo suficiente cuando hay cosas que contar"

Encontrarse con nuestro compañero Roberto Brasero por los pasillos de Atresmedia cada día es sinónimo de dosis extra de energía. A él nunca le falta y siempre regala su buen carácter allá por donde pasa. El presentador de Tu Tiempo ha visitado este jueves El Hormiguero junto a Genoveva Casanova y Manuel Díaz 'El Cordobés', quienes nos han contado su experiencia en la nueva temporada de El Desafío, el programa de retos que los pondrá a prueba, tanto física como mentalmente.

A lo largo de la charla con Pablo Motos han confesado y desvelado muchos de los momentos que los espectadores van a ver muy pronto en sus casas. Uno de esos secretos que los tres concursantes de El Desafío nos han querido chivar sobre el programa es el esfuerzo físico que deben invertir. Así ha salido a relucir lo que el presentador de Tu Tiempo ha bautizado como 'la dieta del desafío', "una rutina de ejercicio que puedes hacer sin necesidad de participar en un programa de televisión, pero que a veces por desidia o porque no tienes tiempo -en mi casi no tenía tiempo porque estaba con el tiempo, bromea- pero que al irme al programa me obligaba a hacer ensayos, entrenamientos diarios como hemos hecho todos".

Es en este momento cuando una de las hormigas más conocidas de la televisión en España ha soltado entre risas: "¿es verdad que tú eres el que abre Antena 3, osea que tienes las llaves, eres el que abres por la mañana y la cierras por la noche?". Brasero ha terminado confesando: "por la mañana me libro, pero siempre me quedo hasta tarde, nunca es tiempo suficiente cuando hay cosas que contar".

Tanto Genoveva como 'El Cordobés' han reconocido el mérito del presentador a lo largo del programa, al haber cumplido con todos sus retos, e incluso haber hecho encaje de bolillos para lograr atender todos los ensayos necesarios. Y es que, además de pasar las pruebas que se le pongan por delante, "da el tiempo en todas partes y lo da de puta madre madre", y además, "¡acierta!".

"Fin de semana con cambios"

Y cómo no. Hay que estar muy pendientes del tiempo que llega este fin de semana. Roberto Brasero nos lo ha contado: "El fin de semana viene con cambios o contrastes en el tiempo entre un sábado más nuboso pero templado y el domingo con más sol pero también con más frío. Podría llover el sábado en la mitad norte peninsular y Baleares, sobre todo por la mañana. Podrán ser lluvias copiosas en las comunidades del Cantábrico, y débiles y en la meseta Norte y entornos de montaña del centro, y nevadas en los Pirineos a una cota que irá bajando hasta los 1500/1200 m".

"Tiempo soleado en Canarias con posible calima ligera. El sábado solo se espera que bajen las temperaturas diurnas en el Cantábrico y pirineos mientas que podan subir algo más incluso en el litoral mediterráneo, interiores de Cataluña y Valencia así como en Canarias. Por la noche ya será distinto: volverán a bajar en toda la península y el sábado por la noche ya volverá a hacer frío".

