La respuesta de Roberto Brasero tras ser víctima del 'trolleo' del cómico tiktoker Carliyo: "Gracias, bro"

El presentador de Tu Tiempo de Antena 3, Roberto Brasero,fue víctima este martes de las bromas del 'tiktoker' Carlos García. El joven malagueño, conocido como @carliyoelnervio en sus redes sociales, hace contenido de todo tipo y sus inocentadas sobre los falsos cumpleaños se han hecho virales. Esta vez, la falsa fecha para felicitar al meteorólogo ha sido el 2 de agosto.

"Vamos con la broma del cumpleaños", dijo Carliyo en sus historias de Instagram, silenciadas para Brasero, anunciando su próximo movimiento. "Vamos a hacerlo hoy con Roberto Brasero", apuntó Carlos mientras hacía un llamamiento a su audiencia para que felicitase al presentador: "Que todo el mundo le comente en su última publicación y que le mande mensajes directos".

Pero Carlos buscaba solo una simple felicitación. Además, pidió que aquellos usuarios que le feliciten mencionen algo del tiempo que presenta: "Quiero que le tiremos con el tiempo como "muchas felicidades, pero todavía me acuerdo de cuando me la liaste cuando llovió aquel día y dijiste que no iba a llover".

El objetivo de Carliyo

El 'tiktoker' expuso que su objetivo era que Brasero "saliese a desmentirlo", aunque no creyese en que llegase a pasar. No obstante, tras más de de 2500 comentarios y un sinfín de menciones y mensajes directos, Roberto Brasero ha respondió a Carlos.

La respuesta de Brasero

El falso cumpleañero, tras un día lleno de felicitaciones, subió una historia por la noche reaccionando a lo sucedido y dando las gracias.

"La verdad es que no es mi cumpleaños, pero muchas gracias. Es el 31 de marzo, así que si os acordáis aquí os espero, en Tiempo Brasero", dijo Roberto Brasero. Y terminaba el vídeo con un "gracias, bro", haciendo alusión a que se había enterado de la estrategia de Carliyo.

Otras víctimas de sus bromas

Sin embargo, Roberto Brasero no ha sido la única diana de las bromas de Carlos. El dj Kiko Rivera también vivió un falso cumpleaños que tuvo que desmentir debido a los llamamientos del 'tiktoker'.

Además, no parece que las falsas fechas vayan a tener un final pronto. En el transcurso de la broma, Carlos menciona que le gustaría hacerle la misma broma a Belén Esteban o Paz Padilla. ¿Podrían ser sus próximas víctimas?