La nueva estrategia de la Xunta de Galicia para luchar contra los pellets: atajarlos desde el mar

No se sabe qué ocurrirá en las próximas horas, cuando entre una nueva borrasca, con cambio a viento sur-suroeste y se modifiquen con él las mareas, pero lo cierto es que este jueves los arenales que han amanecido casi libres de pellets son muchos más que en días pasados. "Ayer estaba esta playa llena de plásticos y hoy, ya veis, apenas son perceptibles". Es lo que nos dice uno de los trabajadores de la empresa contratada por el armador del barco, mientras limpia la playa de Queiruga, en la localidad coruñesa de Porto do Son. Él y sus compañeros llevan desde el día 6 ocupándose de esta labor.

El número de plásticos que llega al litoral ha descendido considerablemente en las últimas horas y eso ha permitido que el trabajo de todos los operarios que se emplean a fondo en limpiar, se haga, al fin, visible. Son unas 300 personas las que integran el dispositivo puesto en marcha por la Xunta de Galicia en una treintena de playas de la comunidad. Pero, además, y de forma paralela sobrevuelan la costa con drones para conocer el alcance del vertido y alertar sobre su cercanía a tierra. "Con el dron pretendemos adelantarnos a lo que pueda llegar a las playas. Por ahora no hemos visto nada", explica uno de los técnicos.

Y esa es, precisamente, la prioridad de la Xunta de Galicia: atajar el problema desde el mar. La mejor opción, sostienen, es controlar los sacos que no se han roto para hacerse con ellos en el agua y evitar que toquen la costa. Es por esto que han pedido al Gobierno central una serie de medios marítimos, uno submarino y otros aéreos que, por ahora, no se han desplegado. Tras solicitárseles que activasen el nivel 2 de alerta para poder optar a esos recursos, la Administración gallega puso en marcha ese plan pero, a día de hoy, los medios no han llegado.

Continuamos el recorrido por las playas de los Ayuntamientos de Porto do Son, Portosin y Noia. Menos plásticos que en otros días y también se reduce el número de voluntarios que, se prevé, podría aumentar de cara al fin de semana. Hablamos también con la asociación WWF, que llegó de Madrid hace dos días para investigar el terreno y tras haber hecho lo mismo durante la catástrofe del Prestige. "Hemos recorrido parte de A Coruña, ya que ayer, por la zona de Noia, que la creímos más afectada, el número de plásticos era menor del que esperábamos", dice uno de los integrantes de la expedición.

Por ahora, y más allá de la bronca política que ha suscitado este fatal episodio, los trabajadores del dispositivo se emplean con normalidad y aguardando a saber qué ocurre en las próximas horas, con la entrada de la borrasca.