Mercedes Martín y las graves pérdidas por la sequía: "Más del 60% del campo sufrirá daños irreparables"

El campo ya no resiste más. Las sequías se encadenan año tras año. Este año ha llovido un 18, 8% menos que lo normal. Las organizaciones agrarias UPA y COAG han alertado de la "crisis sin precedentes" que está viviendo el sector debido a la dura sequía. En la actualidad, ya está provocando daños en la campaña de cereales de secano y, si sigue sin llover hasta mayo, el olivar se enfrenta a la peor cosecha del siglo. Además, la falta de agua está afectando a los cultivos leñosos, como frutos secos o viñedos de secano, que ya están experimentando problemas en la brotación.

Los cultivos de secano (trigo, cebada, avena…), que necesitan la lluvia para desarrollarse, están prácticamente sentenciados en Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia, y agonizando en la mitad norte. Para conocer la afectación real, sin embargo, deberán pasar todavía unas semanas y será concluyente el tiempo en los próximos diez días. En Aragón, Cataluña y Castilla y León, zonas que, por ser más tardías, el cereal aún aguanta, la situación se tornará irreversible si las lluvias no llegan pronto.

Los cultivos leñosos (frutales, olivar, frutos secos, viñedos…) habitualmente tienen una mejor resistencia a la sequía, pero también están muy afectados, ya que arrastran varios años de bajas precipitaciones y de intenso calor. En algunas zonas, está en peligro la supervivencia de los árboles, especialmente los más jóvenes y aquellos que no pueden tener riegos de apoyo. En el olivar, estamos en el inicio de la floración, uno de los períodos claves de cara a la próxima campaña. Esa etapa se ha adelantado un par de semanas debido a las altas temperaturas. Por esta razón, varias organizaciones del sector han pedido un adelanto en el riego para evitar la segunda mala cosecha consecutiva.

Los cultivos de regadío (hortalizas, maíz, guisantes, patatas, frutales…) que no tienen problemas con la dotación de agua y no tienen restricciones aguantan bien, aunque no deja de aumentar la superficie de riego con restricciones que deriva en menores producciones y pérdidas para los agricultores. Igualmente, para cultivos como la cebolla o el ajo, las organizaciones han pedido que se adelante un riego de emergencia para evitar que el inicio del riego, previsto para mayo, llegue tarde.

Por otra parte, la ganadería, especialmente la extensiva y semiextensiva, también sufrirá los efectos de la sequía, según las organizaciones de agricultores y ganaderos. Aseguran que no habrá suficiente pasto disponible y que las pérdidas para los ganaderos serán millonarias. Tendrán que adquirir más piensos, que además siguen a precios muy altos, y llevar cisternas a sus animales para que puedan beber.

El sector, además, está preocupado por las olas de incendios, que ya están afectando a zonas de pastoreo del ganado. "Si la climatología sigue así puede llevarnos a una situación dantesca donde el ganado sea un afectado de primer orden", advierten desde UPA. La organización agraria reclama un plan de apoyo urgente para ayudar a los agricultores y ganaderos más afectados por la sequía. Por otra parte, piden más inversión en modernización de regadíos y apoyo a los seguros agrarios para que sean accesibles a todo el sector primario.