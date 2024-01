Emergencia por sequía en Cataluña: los gimnasios podrán llenar piscinas, pero tendrán que cerrar las duchas

Los embalses están, de media, al 45%. Hay pantanos que no llegan ni al 13%. En Cataluña, ya se preparan para declarar la emergencia por sequía en tan solo dos semanas, que es cuando se espera que los embalses bajen del 16% de su capacidad. De esta manera, a principios de febrero, en Barcelona entrarán en vigor nuevas restriccionespara ahorrar agua, en zonas como jardines y gimnasios.

Entre las medidas, destacan algunas como que los gimnasios que tienen piscina, en caso de querer llenarla, tendrán que cerrar las duchas a no ser que utilicen agua del mar. Cuando se declare el estado de emergencia por sequía, no se podrá gastar más de 200 litros por persona y día y el riego agrícola deberá reducirse en un 80%. Los gimnasios esperan no tener que cerrar las duchas para no perder clientes.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) prevé lluvias entre este miércoles y jueves en Cataluña, algo tras lo que la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha resaltado que, "sean cuales sean las precipitaciones, en el mejor de los casos alargarán la entrada en fase de emergencia, pero no la evitarán". Entre ello hay que tener en cuenta que las precipitaciones "más relevantes son de nieve y hasta la primavera no se convertirá en agua".

El siguiente en ingresar en emergencia por sequía sería el sistema Ter Llobregat, que ya se encuentra en fase de preemergencia. Es un sistema de pantanos, acuíferos, desalinizadoras y plantas de potabilización que abastece el área metropolitana de Barcelona y la parte sur de la provincia de Girona, la zona más poblada de Cataluña donde viven seis millones de habitantes.

Práctica de deportes

Hasta el momento, el Plan de Sequía prohibía llenar total o parcialmente las piscinas. Teniendo en cuenta la modificación, se permitirá que en el estado de emergencia 1 se puedan llenar, algo que se tendrá que compensar con el cierre parcial de las duchas. En la fase 2, si se mantiene la piscina abierta, se tendrán cerrar las duchas. Mientras que en la 3 tendrán que cerrar las duchas todos los clubes, tengan o no piscina.

Sobre el deporte federado que necesita riego, como es el fútbol, en la fase de emergencia 1 se podrán regar los campos aunque deberán compensar el gasto de agua. En la fase 2, si se quiere regar deberán cerrar duchas, mientras que en la fase 3 deberán cerrar duchas de manera obligatoria.

Jardines

En cuanto a los jardines, la modificación del Plan Especial de Sequía permitirá que en situación de emergencia 1 y 2 se puedan regar jardines botánicos y árboles y plantas para su supervivencia, pero con agua regenerada o freática. Esto se dará "siempre que no compita con el abastecimiento domiciliario" y con la mínima cantidad posible.

Acerca de los lagos artificiales o fuentes ornamentales, se mantiene la prohibición del llenado completo o parcial, a excepción en las balsas que sirven para la "recuperación de especies autóctonas o en riesgo", y que es posible llenar con agua regenerada o freática.

Embalses andaluces y catalanes

La mayoría de las cuencas hidrográficasde España mantuvieron su nivel de agua en la última semana, aunque la gran preocupación se mantiene en las cuencas de Cataluña Interior y Andalucía, donde los embalses continúan sin recibir la cantidad suficiente de agua como para tener reservas parecidas a las de años anteriores.