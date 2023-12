La Comunidad de Madrid se prepara para otra posible gran borrasca de nieve como 'Filomena'

La Comunidad de Madrid vivió hace dos años uno de los mayores temporales de nieve que ha visto la historia de España: 'Filomena'. Esto, hizo que los dirigentes de las diferentes comunidades tuviesen que enfrentar serias situaciones provocadas por la nieve. En este caso, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha concedido una entrevista a Europa Press donde explica lo que se está haciendo en la comunidad para prevenir otras posibles borrascas como 'Filomena'. Carlos Novillo ha asegurado que se encuentran en comunicaciones con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para conocer la previsión de episodios meteorológicos y les han informado que este invierno no será muy diferente del anterior, aunque la previsión más fiable es la que se realiza no antes de 15 días.

Novillo ha calificado a 'Filomena' como un fenómeno muy peculiar que no se había dado en Madrid desde hacía 100 años: "Fue una precipitación en todo el territorio de más de 20 centímetros y luego una inversión térmica, un anticiclón, que con el albedo de la nieve cada vez enfriaba más la superficie y nos tuvo 12 días con la nieve prácticamente en el terreno, que se convirtió en hielo. Entonces un fenómeno así, esperemos que no se dé, pero si se da estamos mucho mejor preparados", asegura.

El consejero ha sostenido que Madrid se encuentra más preparado que nunca para salvar a la comunidad del desastre si sucede un temporal parecido. Ha explicado que tras 'Filomena' los responsables de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid realizaron un análisis para conocer qué había funcionado y qué se podía mejorar y que a partir de ahí se han implementado medidas muy positivas": "Hemos puesto a todas las Brigadas Forestales que hacen la prevención en invierno y la extinción en verano, nos ayuda al Cuerpo de Bomberos, el encargo que tenemos con TRAGSA, con camiones que en invierno se convierten en máquinas quitanieves, lo que nos permite duplicar la capacidad que tiene la Comunidad de Madrid", afirma Novillo.

La maquinaria para este tipo de temporal también se ha mejorado. Novillo ha contado que es "mucho más versátil, que puede introducirse en los municipios, que era donde se encontraban los problemas". A esa maquinaria, alega que se le han incluido cuchillas quitanieves y esparcidores de sal. En caso de repetirse la situación del 2021, asegura sentirse mucho mejor preparados.

Alertas mediante teléfono móvil

Una de las lecciones aprendidas se ha visto reflejada en los mensajes por móvil a todos los madrileños en una situación de alerta roja como se pudo comprobar con la DANA del pasado septiembre. Novillo ha mostrado su satisfacción por el resultado de esta alerta: "En el 112 tenemos muchas redes sociales que son muy activos en mensajes de prevención. Hicimos vídeos y alertas ciudadanas de que ese fenómeno rojo no se había producido nunca y que procuraran estar en casa y no hubiera actividad. Gracias a nuestros servicios de emergencia del Ayuntamiento y de la Comunidad que se coordinaron, no hubo víctimas". No obstante, el consejero pide ser cautelosos y no abusar de esta herramienta ya que, por ejemplo, señala que en Estados Unidos la usan mucho para cuando algún niño se pierde y lo mandan para que todo el mundo esté alerta pero él cree que todavía no están muy "maduros" como para avanzar en eso.

El consejero de la Comunidad de Madrid advierte que esta opción puede desembocar en lo mismo que 'El cuento del lobo': "si te aviso mucho, ya no me haces caso". Los resultados de la alerta se pudieron ver efectivos en la DANA: "Al principio la gente parecía decir que la previsión era muy exagerada; pero luego cuando vimos las imágenes pensábamos que mejor haber estado en casa", ha concluido.