Comienza a verse el furgón de cola del tren de borrascas que ha mojado toda España, ¿por qué ha llovido tanto en marzo?

Alejandro Sanz pregunta: "¿Cómo estás?, ¿Qué tal te va?, ¿allí es día o es de noche?, ¿es bonita ciudad para ir de vacaciones? En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre". María Villalón lo confirma: "Llueve y las aceras están mojadas. Todas las huellas están borradas". Los niños comienzan a cansarse de saltar charcos al ritmo de "que llueva, que llueva, la Virgen de la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un caparrón". Incluso Frank Sinatra ha bajado el tono del "I'm singing in the rain (estoy cantando en la lluvia). Y es que Fito y Sabina ya lo decían, "llueve sobre mojado".

Hemos dado la bienvenida a la primavera y nada ha cambiado, el cielo sigue gris y las nubes amenazan con seguir llorando de un momento a otro. El mes de marzo encara su recta final y lo hace camino de convertirse en uno de los más lluviosos de la serie histórica. Y aunque todos sabemos que el agua es un regalo bendito, lo cierto es que quien más quien menos tiene ganas de cerrar el paraguas.

Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias hemos hablado con Rubén del Campo, portavoz de la AEMET. El tren de borrascas atlánticas que se ha registrado en nuestro país en las últimas semanas dejaba un acumulado de 97 litros por metro cuadrado (l/m2) de lluvia en el conjunto de España entre el 1 y el 16 de marzo, más de lo que suele llover durante el mes entero. Sin embargo, Del Campo advierte: "El mes de marzo de 2018 fue más lluvioso aún que el actual. Todavía faltan unos cuantos días, veremos cómo queda posicionado marzo de 2025, pero ya digo que hace 7 años fue todavía más lluvioso el mes de marzo. En la primera quincena de mes, ahora nos ha parecido que ha llovido mucho, y así es, pero en marzo del 18 llovió todavía bastante más que en esta primera quincena. Vamos a ver, pero ha habido trenes de borrasca todavía con más lluvia que la habitual".

No a todas las borrascas se las bautiza. Solo se nombra a aquellas de las que se espera un gran impacto. Durante este mes de marzo, Jana fue la primera que recibió nombre, le siguió Konrad, después Laurence y ahora estamos bajo los efectos de Martinho.

¿Es normal un tren de borrascas como el que estamos teniendo? Rubén del Campo nos explica que "normal no es, y de hecho este mes de marzo va camino de convertirse en uno de los más lluviosos de la serie histórica. En algunos puntos ya lo es, en Huelva, en Madrid, por ejemplo, ya no hay precedentes de un marzo que haya llovido tanto como este. De vez en cuando, sí que sucede que haya estos trenes de borrascas y cuando se encadenan pueden pasar, pues 4, 5 ó 6 borrascas en el plazo de 2-3 semanas, pero como digo, no es muy habitual.Y que dejen tanta lluvia como las que están dejando, todavía lo es menos".

Pero, ¿por qué ocurre esto, se debe al cambio climático? "Es complicado", indica Del Campo. "Lo hemos dicho en anteriores ocasiones, cuando salimos de una situación de sequía como en la que estábamos hasta hace poco, siempre se sale así. Es un periodo seco muy prolongado en el tiempo y en pocas semanas, o pocos meses, una sucesión de borrascas riegan la península y lo hacen de forma abundante y se sale de la sequía. No es algo, por lo tanto, que no haya pasado nunca. Ahora bien, hay algunos estudios que ya empiezan a concluir que las situaciones que provocan estos trenes de borrascas que, son situaciones que se llaman de bloqueo anticiclónicos en latitudes altas pueden ser más frecuentes como consecuencias del cambio climático y, más concretamente, como consecuencia del calentamiento de los polos y del calentamiento también de los océanos. No está muy claro todavía, pero estos primeros estudios empiezan a mostrar esta tendencia".

Si bien la causa no la podemos determinar, sí hay factores evidentes que han influido. Las altas presiones registradas sobre el Atlántico norte de Groenlandia a Escandinavia desviaron frentes de borrascas en dirección sur. Además, estas mismas borrascas han favorecido un flujo de aire húmedo y ese aire más templado ha aportado gran cantidad de vapor al agua. Estas borrascas han coincidido en el tiempo con la presencia de aire frío en altura, con lo que la inestabilidad ha sido mayor.

Como decíamos al principio, la lluvia es un regalo y la buena noticia nos la confirma el portavoz de la AEMET. "Acabamos ya en este marzo con la situación de sequía que en muchos puntos, sobre todo del sur de la península, venía manifestándose desde hace ya 7 u 8 años. Eso es una noticia buenísima, pero en estas situaciones en las que llueve tanto es cuando hay que lanzar el mensaje de que el agua en España siempre es un bien escaso. Llegará el verano, llegará el calor, habrá una gran evaporación, una gran demanda de agua, para el turismo, para el consumo, para la agricultura... por eso siempre, siempre en España, tenemos que ser cautos con el consumo del agua".

Martinho no ha llegado solo, a la fiesta de las borrascas se ha traído amigos y, aunque todavía es pronto para decir cuándo cerraremos los paraguas y volverá el sol a brillar, Roberto Brasero nos avanza que la primavera "no aparece, pero aparecerá la semana que viene". Estos amigos son los responsables del fenómeno que nos amenaza para los próximos días, el 'efecto Fujiwhara', que es un tipo de interacción entre dos vórtices ciclónicos, que produce que "orbiten" uno en torno al otro. Pero Martinho, que es la borrasca principal, el líder de la banda absorberá al resto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com