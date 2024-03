Buscan por tierra, mar y aire a dos menores de 16 y 17 años desaparecidos tras salir de pesca en una zona peligrosa

Continúa la búsqueda por tierra, mar y aire de Yassine de 16 años y Alejandro de 17. Salieron a pescar el viernes sobre las 8 de la mañana a la zona de El Confital (Las Palmas) y nunca volvieron a casa. La novia de Alejandro nos cuenta que al poco de salir dejó de responder a los mensajes y cuando su madre fue a recogerlo a las 15.00 h no llegó al punto de encuentro.

La madre de Yassine lo esperaba en casa con la comida hecha, pero tampoco llegó. Pensó que habría ido a casa de su amigo pero a las 18.30h se asustó cuando no respondía a los mensajes: "Yo hice la comida para él, pensé que podía haber ido a casa de su amigo y por eso tardaba. Lo llamaba y lo llamaba y no respondía", nos cuenta Sienne con lágrimas en los ojos. Para Yassine era su primera experiencia con la pesca, y Alejandro había salido más veces aunque no era experto: "Sabía lo que puede saber un niño de 17 años", dice su madre.

Una zona extremadamente peligrosa

La zona es extremadamente peligrosa, y de difícil acceso: "Allí la mar cuando entra, entra por detrás y no la ves venir. La gente va y no sabe que es un peligro. La mar no avisa", nos cuenta un vecino surfero y conocedor del litoral. Todos coinciden en lo peligrosa que es esa zona por el reboso, las corrientes y por lo rocosa que es: "Lo que hay que hacer no es nadar hacia la orilla, es nadar hacia dentro, porque si das contra las rocas...", dice otro vecino.

No es la primera vez que pasa

No es la primera vez que ocurre algo parecido en la bahía de El Confital. Daniel nos cuenta que hace cuatro meses, a su hermano de 65 años le pasó algo parecido: "Cayó al mar cuando estaba pescando y no hemos vuelto a saber nada".

Continúa la búsqueda sin descanso

La búsqueda continúa sin descanso por mar con la Salvamar de Salvamento Marítimo; la patrullera del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS); por aire con helicópteros y drones, y por tierra con miembros del Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, agentes de Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional. A partir de las 22.30h de este sábado la situación se complicó con la activación de la alerta por fenómenos costeros.

