La borrasca Konrad obliga al cierre de pistas en Sierra Nevada

La estación de esquí de Sierra Nevada ha amanecido con importantes espesores de nieve tres el paso de la borrasca Konrad, fundamentalmente en la mitad superior del dominio esquiable y también con fuertes rachas de viento, llegando a superar los 130 kilómetros por hora.

Estas condiciones meteorológicas adversas han llevado en un primer momento a retrasar el horario de apertura este jueves, aunque finalmente se ha optado por mantener cerrado al público las pistas durante toda la jornada. Sólo se mantienen abiertas las actividades de recreo de la zona llamada Mirlo Blanco, en Pradollano.

Este primer episodio de sucesión de nevadas ha acumulado mucha nieve y en las últimas horas los técnicos están inspeccionando las zonas esquiables, especialmente la de la laguna de la Yegua, donde el espesor mínimo supera el metro de altura y el riesgo de avalanchas es altísimo.

El peligro de aludes se ha elevado a un nivel cuatro

Desde la organización de Sierra Nevada se pide encarecidamente que no se practique el esquí fuera de las áreas balizadas debido al riesgo que podría suponer. No en vano, en las últimas horas se han producido distintas avalanchas, la última en la zona de los Tajos de la Virgen que se suma a la ya registrada el pasado martes en el Ascensor, junto a la pista del Río. El peligro de aludes se ha elevado a un nivel cuatro, sobre cinco, aunque no ha habido que lamentar heridos en ninguno de los casos.

Las previsiones para este viernes son bastante parecidas ya que la cota de nieve bajará de los 1.700 a los 1.400 metros y seguirá soplando el viento del suroeste, pero desde la estación de esquí se irá informando de la evolución meteorológica a lo largo de la jornada.

A pesar de las dificultades actuales y de que apenas queda una semana para la llegada de la primavera, desde Cetursa, empresa encargada de la gestión de Sierra Nevada, apuntan que la estación se encuentra “en el mejor momento de la temporada”. Con el importante aporte de nieve que se ha registrado en los últimos días " se espera una primavera espectacular”.

Pero para poder disfrutar del deporte blanco a pleno rendimiento habrá que esperar aún a que el tiempo acompañe en los próximos días, una vez que pase la sucesión de nevadas en las que ahora mismo se encuentra inmersa. Las expectativas son muy buenas ya que en Borreguiles se supera el metro de espesor y la calidad en todas las pistas disponibles, es de nieve polvo, muy apreciada por los esquiadores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com