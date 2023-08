Vómitos en el techo y desorden en el suelo a diario: son las condiciones en las que trabajan las 'kellys'

Es temporada alta en el turismo y se nota. No solo en bares y en playas, también dentro de las propias habitaciones de hotel. Las camareras de piso están hartas de cómo se encuentran las habitaciones prácticamente a diario: "Los colchones por un lado, la ropa por otro y los somieres por otro". Hasta han llegado a encontrarse con situaciones del todo desagradables: "Una tenía vomitado hasta el techo". Imágenes desagradables a la que las 'kellys' se enfrentan a diario.

Muchas habitaciones parecen no tener suelo debido a la acumulación de suciedad que presentan. María del Mar lleva 30 años en el oficio y ha visto de todo: "Recuerdo una habitación que cuando la abrí... la abrí, la vi y la cerré". Reclamara mejoras en el sector: "Nuestros contratos son ilegales". Contratos que solo implican "ordenar, no limpiar": "Nosotras no somos limpiadoras, somos camareras de piso", "No se nos contrata con el contrato de hostelería".

A estas condiciones se le añade una dificultad más: el tiempo. El que tienen es insuficiente para limpiar tanto desorden. Para ellas es imposible llegar a todo con 20 minutos, por lo que a veces, cuando se encuentran con habitaciones que "son un desastre", tardan "más de una hora". Todo ello afecta a su salud: "Estamos enfermando por la sobrecarga de trabajo que tenemos", por lo que se vuelve insostenible.

Suciedad hasta en el techo

María del Mar no es la única que se ha encontrado con olores desagradables dentro de una habitación durante su jornada laboral. Yadira también tuvo que limpiar un vómito del techo hace muy poco: "Todo el techo, todo regado". Inmediatamente llamó a seguridad y su jefe para que tomaran medidas contra lo sucedido antes de que los clientes abandonaran la estancia.

La joven cree que "así de guarros serán también en su casa". Unas condiciones laborales que se hacen insostenibles y que solo hacen que cabrear todavía más al sector de las camareras de piso.