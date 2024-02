Vídeo: queman muñecos de Pedro Sánchez y Luis Planas ante las puertas de la Oficina de la Comisión Europea

Agricultores y ganaderos que se han situado este lunes ante las puertas de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid han prendido fuego a muñecos con la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Agricultura, Luis Planas, a la vez que lanzaban gritos de 'Vete a Marruecos, Pedro Sánchez' y 'El campo unido jamás será vencido'.

Se trata de un incidente que se ha producido en el último tramo de una manifestación de agricultores, ganaderos y representantes del sector pesquero en la que se han dado cita más de 30.000 manifestantes y un centenar de tractores, según los datos proporcionados por las organizaciones, que han marchado por el centro de Madrid bajo el lema 'El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento'.

Los manifestantes, convocados por Asaja, COAG y UPA, iniciaron la protesta con la reclamación a las puertas del Ministerio de Agricultura, pidiendo soluciones urgentes como la flexibilización de la burocracia de la PAC, el mejor funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria y un plan de choque con medidas concretas para el campo.

A lo largo de esta concentración, que comenzó a las 12:00 horas, con una hora de retraso con respecto a lo previsto, agricultores y ganaderos portaban carteles con lemas como 'Si el campo no produce, la ciudad no come' o 'Exigimos precios rentables y normas flexibles', a la vez que hacían sonar cencerros y el claxon de tractores. En estos también se podían leer lemas como 'Nuestro fin será vuestra hambre, defiende tu alimentación', 'Mi ruina es tu hambre', 'Sin agua no hay campo' o 'Necesitamos seguros agrarios que cubran los costes de producción'.

La movilización se ha llevado a cabo en un ambiente reivindicativo y sin que se hayan producido incidentes. Ha coincidido con las manifestaciones en Bruselas. Las de aquí se han desarrollado con normalidad desde la sede del Ministerio de Agricultura, recorriendo el Paseo del Prado, Recoletos y el Paseo de la Castellana, hasta llegar a la Oficina de la Comisión Europea en Madrid.

