Renfe cobra 10 euros por inscribirse a sus ofertas de empleo

Renfe ha lanzado una nueva oferta de empleo público para incorporar a 57 nuevos profesionales de treinta distintos perfiles técnicos, según informó la compañía ferroviaria.

Entre los perfiles que demanda la operadora figuran varios relacionados con las nuevas tecnologías, como son técnicos de ciberseguridad y técnicos de infraestructuras de seguridad informática.

No obstante, la compañía ferroviaria también busca incorporar técnicos de salud laboral, de ingeniería, técnicos de edificación, de arquitectura, de ingeniería de motores diésel y eléctricos, técnicos de compras o técnicos de auditoría interna, entre otros.

Esta oferta de empleo en Renfe se suma a la que la operadora pública lanzó el pasado mes de junio para incorporar un total de 600 trabajadores, 410 de ellos maquinistas, en lo que constituyó una de las mayores convocatorias para reclutar personal de la historia de la empresa. Con este proceso de selección, además de maquinistas, Renfe también buscaba sumar a su plantilla comerciales y técnicos de mantenimiento y fabricación.

La oferta que lanza ahora es la séptima que Renfe pone en marcha desde 2015, cuando volvió a contratar personal tras los años de la crisis. La última de ellas, la que lanzó en 2017, es por el momento la mayor de la historia de la empresa, dado que sumó 925 efectivos.

Sin embargo, esta oferta de trabajo no ha quedado exenta de polémica al revisarse las condiciones para solicitar entrar en el proceso.

En las bases legales publicadas en la página web de Renfe, la empresa indica que "los candidatos deberán realizar un abono de diez euros (10 €) en concepto de 'derechos de participación' siguiendo las instrucciones específicas en el formulario de inscripción".

Indica además que de no hacerse el ingreso, la inscripción no se considerará válida y que el candidato "será excluido del proceso".

Renfe explica además que en ningún caso se realizará la devolución del importe "por la no obtención de plaza, por la no asistencia a las pruebas de selección, por no reunir o acreditar los requisitos de la convocatoria, o por abonar los derechos sin realizar la inscripción en la web del Grupo Renfe".