Protestas por los "despidos por enfermar"

Varios centenares de personas, convocadas por CCOO y UGT, se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para protestar contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala el despido objetivo de los trabajadores con bajas intermitentes, aunque estén justificadas. Las concentraciones se han repetido en diferentes ciudades.

Bajo el lema 'No al despido por enfermar', los asistentes a la concentración han expresado su rechazo a este fallo del TC, al que los sindicatos han criticado que ponga la libertad y la productividad de la empresa por encima de la salud de los trabajadores. Los sindicxatos CCOO y UGT han advertido de que la supresión del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, consecuencia de la reforma laboral de 2012, será una de sus primeras exigencias al próximo Gobierno. "La reforma laboral está permitiendo el despido de personas cuyo único delito es tener una enfermedad, que además está justificada. Es un escándalo", ha declarado el secretario general de Comisiones Unai Sordo a la prensa durante la concentración. Desde UGT han reprochado al TC que haya mirado "para otro lado, en lugar de mirar por la salud de los trabajadores" y ha recordado a los empresarios que el absentismo no son las bajas justificadas, sino lo contrario. Los dirigentes sindicales han denunciado además que la sentencia del TC ha hecho "saltar la liebre" porque ha puesto sobre aviso a los empresarios de que pueden despedir a trabajadores enfermos, aunque tengan sus justificantes médicos. Además de este "efecto llamada", Sordo y Antoñanzas han denunciado que el fallo del TC está provocando el "efecto soterrado" de hacer que personas que están enfermas pidan el alta para ir a trabajar por miedo al despido. "Es una temeridad que alguien con fiebre, con una gripe fuerte, vaya a trabajar si no está en condiciones porque podría tener un accidente", ha dicho el líder de CC.OO, a lo que Antoñanzas ha añadido que no sólo podría poner en peligro su vida, también la de otros, caso de un transportista o un conductor. Además, la responsable de UGT ha alertado de que estos despidos por bajas podrían afectar en mayor medida a los trabajadores de más edad (con más problemas de salud) y a las mujeres.