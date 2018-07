Protesta masiva contra los últimos ajustes del Gobierno

Miles de madrileños --800.000 según los convocantes, 40.000 según la Delegación del Gobierno-- han salido a la calle este jueves convocados por los sindicatos y organizaciones sociales para protestar contra los últimos ajustes del Gobierno en una de las manifestaciones más multitudinarias que ha vivido la capital. Como en otras ocasiones, la marcha ha vuelto transcurrir entre gritos de huelga general, pero se han multiplicado los cánticos y la pancartas de crítica a la clase política y a la banca.

La manifestación, convocada por CC.OO., UGT, junto a CSI-F, USO, CGT, STEs Intersindical y la Plataforma en Defensa del Estado del Bienestar y de los Servicios Públicos, bajo el lema 'Quieren arruinar el país. Hay que impedirlo. Somos más', contó también con la presencia de representantes del PSOE. Si bien, hasta 1.000 asociaciones civiles apoyaron las más de 80 manifestaciones convocadas en toda España.

La marcha, aunque multitudinaria, transcurrió sin incidentes y en un predominante tono festivo desde la Plaza de Neptuno a la emblemática Puerta del Sol, dónde llegó la cabecera alrededor de las 22:30 horas. Si bien, fue allí donde se dieron los momentos de mayor crispación con pitos y masivos abucheos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que pidieron la dimisión, así como gritos e insultos contra la diputada 'popular' Andrea Fabra.

Antes, pese al fuerte a calor, los pitos, los tambores y las banderas volvieron a salir a la calle de capital, aunque en esta ocasión destacó especialmente la variedad de colectivos concentrados, entre parados, pensionistas, estudiantes y, como en las últimas semanas, funcionarios.

Los manifestantes se vuelcan con la Policía

De entre ellos, arrancaron aplausos en varios tramos de la manifestación los sindicatos de policías (SUP y CPPM), que fueron ovacionados a lo largo de pasillos improvisados entre los manifestantes. También recibió un caluroso recibimiento un camión de bomberos que hizo aparición por la calle de Alcalá poco antes de arrancar la manifestación.

Más tarde los manifestantes volvieron a volcarse con este colectivo cuando empezaron a lanzar agua sobre los asistentes con el propósito de hacer más llevadero el intenso calor que se vivía en una abarrotada Puerta del Sol, que los bomberos llenaron de espuma.

También estuvo presente el sindicato Unión de Actores, con la presencia de Javier Bardem, Loles León, Marisa Paredes, Tristán Ulloa o Juan Diego Botto, que portaron una pancarta con el lema 'Contra la reforma laboral, cultura general' y que recibieron el apoyo de los asistentes ante las puertas del Banco de España.

Entre los manifestantes, las consignas más coreadas fueron 'Los siguientes parados son los diputados', y 'Mariano, Mariano, no pasas del verano', además de 'Si esto no cambia, guerra, guerra, guerra' o una de las más aclamadas, 'Huelga general, ¡ya!'. Entre las múltiples pancartas que portaban los manifestantes, destacaban los mensajes 'No hay pan para tanto chorizo' o 'Esta crisis siempre la pagan los mismo'.

Además, muchos trabajadores del sector público quisieron mostrar su rechazo a la infravaloración de su profesionalidad, que dicen estar viviendo, mediante enseñas como 'Los funcionarios somos necesarios' o 'Nosotros también pagamos el metro'.

Testimonios contra los ajustes

Muchas voces clamaron contra los ajustes, entre ellas las del actor Javier Bardem, quien dijo que las manifestaciones de este jueves en toda España es una "respuesta lógica" ante la "injusticia", puesto que "no se piden responsabilidades a los bancos y si a las clases medias o a los desempleados".

Otros testimonios más anónimos fueron los de Paloma, pensionista que vaticinó que el Gobierno "caerá porque la situación es insostenible". Además, reconoció que ante la situación de incertidumbre económica que padecen en el seno de su familia sólo "puede gastar el dinero en lo realmente necesario".

Por otro lado, un miembro de la policía quiso denunciar que los recortes que está anunciando el Ejecutivo no servirán para "salir de la crisis en la que nos encontramos" . Además, reconoció que esta manifestación demuestra que hay "bastante apoyo" de plataformas en contra de las políticas de ajuste.

Además, un grupo de estudiantes que había asistido a la manifestación para expresar "su amplio rechazo y cabreo" ante la situación económica de España denunció que "no pueden pagar la subida de tasas" que se aplicarán el próximo curso en las distintas universidades de España, por lo que dicen "deberán dejar la carrera". "No tenemos futuro", concluyeron.

Finalmente, los escritores Benjamín Prado y Marta Sanz leyeron un manifiesto tras el que se dio por finalizada la manifestación y sonó La Internacional entre gritos de "Sí se puede".

Una vez terminada la manifestación, un grupo numeroso de personas continuaba gritando consignas frente a la sede de la Comunidad de la Comunidad en la madrileña Puerta del Sol como 'Esperanza Aguirre, dimisión'.

En el transcurso del acto de protesta, al menos siete personas fueron detenidas por desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad después de que intentaran saltar el cordón policial establecido en torno al Congreso de los Diputados.