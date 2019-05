Una mujer discapacitada se queda sin pensión de orfandad por un error de identificación

Un informe pericial forense declaró a Maribel, actualmente de 52 años, como "incapaz", por ello el Juzgado de Instrucción número 1 de Medina del Campo decidió en mayo de 2014 que necesitaba un nuevo tutor legal. En agosto de ese mismo año la Gerencia Territorial de Servicio Sociales de Valladolid declaró que Maribel tenía un "un 65% de discapacidad intelectual y mental".

A pesar de esto, el Instituto de la Seguridad Social (INSS) en Valladolid dijo que no tenía derecho a una pensión de orfandad por ser considerada como "no incapacitada". En esta resolución se recogía:“Sin limitaciones mentales superiores (lenguaje, pensamiento, cálculo, escritura, dibujo, reconocimiento de formas, memoria…)” y “muestra personalidad excesivamente espontánea y extrovertida, quizás no controle riesgos o no modere impulsos que supongan daño para ella” y que “las limitaciones orgánicas y funcionales son las siguientes: “alto nivel cultural, buen manejo del lenguaje, muy comunicativa y sin aparente deterioro físico o mental”.

La discapacidad intelectual que padece es también evidente en su rostro y comportamiento. El responsable legal y otros conocidos de la mujer pensaron la resolución era injusta porque “a todas luces, y con documentos públicos y judiciales que lo avalan, Maribel es una persona con una importante discapacidad cognitiva y con diagnósticos psiquiátricos de depresiones y ansiedad que acompañan a sus limitaciones”.

Presentó un recurso ante la Seguridad Social y ante el Juzgado de lo Social número 2 de Valladolid, después ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sin éxito las tres y más tarde, ante el Tribunal Supremo, también sin ninguna solución. En esta última ni siquiera se admitió a el recurso.

En la documentación de la Seguridad Social se nombra a Maribel como hija de Venancio Alonso Santos, fallecido el 4 de enero de 2004. En esta fecha murió un hombre pero de 77 años no de 42, llamado Venancio Alonso Santos con una hija que también se llama Maribel. Pero no es su padre, el hombre pertenece a otra familia de Melgar de Abajo, no de Castronuño que es el pueblo de la afectada. El padre de Maribel se llamaba igual, pero murió en el año 1967 cuando ella tenía solo tres meses.

Un grave error informático de ‘cortar y pegar’que solo tiene una explicación y alguna investigación oficiosa los inclina hacia ella, la de que se ha mezclado no dos, sino varios informes. Como último recurso queda ela el Tribunal Constitucional o alguno internacional y están a la espera de la resolución del Defensor del Pueblo.